Ducati: ecco le Panigale replica ispirate alle moto dei Campioni del Mondo 2023

MotoGP Superbike Supersport Ducati 2023 – Ducati ha celebrato la conquista dei titoli MotoGP, WorldSBK e WorldSSP con la realizzazione di cinque esclusive Panigale da collezione, ispirate alle DesmosediciGP di Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, alla Panigale V4 R di Alvaro Bautista e alla Panigale V2 di Nicolò Bulega.

Le Panigale V4 dedicate a Bagnaia e Bautista riprendono la livrea gialla con cui i due campioni hanno corso i Gran Premi di Misano, celebrando un colore iconico nella storia di Ducati e diventando così ancora più uniche.

Le moto sono state presentate nel corso della conferenza stampa che ha anticipato “Campioni in Festa”, l’evento con cui Ducati festeggia insieme ai suoi appassionati questo storico successo.

La Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica è ispirata alla livrea più esclusiva della stagione 2024, il Giallo Ducati con cui le DesmosediciGP del Team Ducati Lenovo hanno corso il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. La serie è limitata a 263 esemplari.

La Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica riprende la livrea Giallo Ducati della Panigale V4 R con cui Álvaro ha corso i round di Misano e gara-2 a Jerez de la Frontera. La livrea, nello specifico, è ispirata a quella con cui Bautista è diventato Campione del Mondo WorldSBK per la seconda volta, a Jerez. Inoltre, come la Panigale V4 R a cui si ispira, è arricchita dal serbatoio in alluminio spazzonato, dalle alette in fibra di carbonio e dai cerchi Marchesini in alluminio forgiato in colore light grey. La serie è limitata a 219 esemplari.

La Panigale V4 Martin 2023 Racing Replica riprende i colori ufficiali della DesmosediciGP del Team Prima Pramac ed è resa ancora più unica dal parafango anteriore in fibra di carbonio. La serie è limitata a 189 esemplari.

La Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica è ispirata alla livrea giallo/nera delle DesmosediciGP del team Mooney VR46. La serie è limitata a 72 esemplari.

La Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica riprende la livrea rosso/nera della Panigale V2 del team Aruba.it Racing WorldSSP con cui Nicolò Bulega ha conquistato il titolo mondiale. La serie è limitata a 111 esemplari.

Ogni moto sarà corredata di un certificato di autenticità, di un telo coprimoto personalizzato, e verrà consegnata in una cassa di imballaggio in legno con grafica dedicata.

