MotoGP | Buon compleanno Sic! Il mio ricordo

Caro Sic, buon compleanno! Oggi avresti compiuto 37 anni e sono sicura che da ogni parte del mondo ti arriverà un pensiero. Non ti deve sorprendere tutto questo affetto che con il passare degli anni, da quando te ne sei andato, aumenta sempre di più. La “colpa” è tua! Sei entrato nei nostri cuori, ci hai conquistato con la tua simpatia, con il tuo modo di parlare inconfondibile, con la tua guida spettacolare e la tua umiltà. Non ti sei mai montato la testa nonostante il successo ed è per questo che resterai unico. Leggo spesso chi vuole cercare te in altri piloti ma la verità è che tu sei insostituibile e quel posto che hai lasciato in griglia di partenza, sarà sempre e solo del numero 58 rosso. Quel 58 che abbiamo tatuato nel cuore (io ce l’ho anche sul polso destro!) e che ci strappa un sorriso quando ci capita davanti: guardando l’ora, o sul ticket in fila al supermercato o agli uffici pubblici.

Ed è meraviglioso vedere il tuo numero su una maglietta indossata da un bambino che non ha avuto la fortuna di vivere le tue gesta quando eri ancora sulla vita terrena ma che ha conosciuto il Sic attraverso i racconti dei genitori e che guardando le tue gare ha voglia di far parte di quella “strana, meravigliosa gente” che siete voi piloti. E tu di gare belle ne hai fatte tante: indimenticabile la tua vittoria Mondiale nel 2008 in quella Malesia che poi ti ha portato via e che abbiamo odiato tanto ma se devo scegliere la mia gara preferita, dico Brno 2011. Il tuo primo podio in MotoGP, la tua gioia incontenibile e quel cappellino che non ti stava in testa con tutti i tuoi riccioli. Sorridevi perché dentro di te avrai pensato: “Diobò che bello, sto arrivando”. E ne sono certa, la prima vittoria in MotoGP sarebbe arrivata presto e poi chissà, anche qualche titolo Mondiale.

Non ti sei mai fatto scalfire dalle critiche dei tuoi avversari, da chi contestava la tua guida. Perché tu non avevi fatto niente di male, semplicemente eri (anche se non vorrei usare il tempo passato), un pilota che inseguiva un sogno e che metteva l’anima in pista, dal momento in cui indossavi il casco a quando lo toglievi. E quando non eri in pista, caro Marco, eri l’amico che tutti vorremmo avere, quello che non tradirebbe mai e che ti direbbe le cose direttamente in faccia, quello che godrebbe dei tuoi successi e non sarebbe invidioso (come dimenticare Mugello 2009 e quella battaglia sotto il diluvio con il Paso, terminata con un bellissimo abbraccio), quello che ti chiama anche ad orari improbabili per vedere una gara di MotoGP alla TV o per fare una partita a scopone.

No, impossibile trovare un altro Sic.

Buon Compleanno Patacca, ti vogliamo bene!