MotoGP | Una nuova era per Marc Marquez: presentazione Gresini Racing in DIRETTA

MotoGP Ducati Gresini – E’ tutto pronto per la presentazione del Team Gresini Racing 2024 che vedrà schierati nella griglia di partenza della classe MotoGP i fratelli Marquez in sella alle Ducati.

L’otto volte iridato Marc Marquez sarà presentato ufficialmente sabato 20 gennaio 2024 al Cocoricò di Riccione insieme a suo fratello Alex (con cui aveva condiviso nel 2020 il box del Repsol Honda Team, ndr), un evento ad “invito” ma che potrà essere seguito dalle 17:30 live streaming anche sul nostro sito.

THE FUTURE IS MARVELLOUS! there we go! our presentation tomorrow from 5:30 pm (we start with Moto2 and MotoE) and then MotoGP from 18:30. On our YouTube and Facebook! #Facciamouncinema pic.twitter.com/Jwa9s6AYpg

— Gresini Racing (@GresiniRacing) January 19, 2024