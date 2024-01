MotoGP | Marc Marquez: “Per stare davanti devi rischiare di più, sono caduti anche piloti Ducati”

MotoGP Presentazione Ducati Gresini – Marc Marquez ha parlato durante la presentazione del Gresini Racing al Cocoricò di Riccione, una presentazione in grande stile e con la musica che non poteva mancare in una delle discoteche più famose della Riviera Romagnola e non solo.

L’otto volte iridato ha risposto alle domande dei giornalisti presenti ed ha sottolineato come abbia lasciato la Honda per “sposare” il progetto Gresini perchè non aveva più tempo di aspettare che la casa giapponese tornasse competitiva.

Ecco cosa ha detto il #93 della casa di Borgo Panigale che non vede l’ora di mettersi alla prova in Malesia e Qatar, due circuiti a lui ostici.

Dichiarazioni Marc Marquez Presentazione Gresini Racing Ducati MotoGP 2024

“Nadia (Padovani, Team Owner e moglie del compianto Fausto Gresini, ndr) è normale che punti in alto. Il team Gresini prende un pilota perché pensa che possa fare bene. Loro hanno rischiato, hanno aspettato la mia decisione fino ad ottobre, ma hanno preso un rischio perché pensano che io possa fare bene e anche io voglio farlo, ma dobbiamo avere pazienza. Mentalmente da 0 a 10 mi do 10, sono rilassato, contento e felice. Ho voglia e questo è importante, fisicamente vuoi di più ma rispetto a questi ultimi 4 anni mi sento meglio. In Qatar ha più chance di vincere Alex, se arriva la vittoria per il team Gresini sarà bello.”

Dichiarazioni Marc Marquez Presentazione Gresini Racing su Honda HRC MotoGP 2024

“In Honda, è cambiato il project-leader e HRC sta ‘arrivando’. Il problema è che non si sa se arriverà in un mese, un anno o due e questo era rischioso per il momento nella mia carriera sportiva, ma non per la Honda. Pensavo che la cosa più giusta fosse questa, HRC arriverà, nei test faranno un altro passo avanti. Sicuramente il project-leader porterà cose nuove.”

Dichiarazioni Marc Marquez Presentazione Gresini Racing Moto al Limite Ducati MotoGP 2024

“Ovviamente spero di non cadere tanto, ma se devo rischiare per cercare il limite è il mio stile. L’ho fatto nella seconda parte di stagione con la Honda e non mi giocavo niente. Anche i piloti Ducati sono caduti e alla fine la moto ha un limite, se vuoi andare più forte degli altri devi rischiare di più. I test li farò con calma, ma sicuramente arriverà la prima caduta, spero nei test e non in gara.”

Dichiarazioni Marc Marquez Presentazione Gresini Possibile Allenamento Cross Dovi Park

“Ho pensato stamattina di chiamare Dovizioso per andare nella sua pista da cross, ma il timing era troppo stretto, ho un bel rapporto con Andrea Dovizioso e un giorno mi piacerebbe andare sul suo circuito.”

