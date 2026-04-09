MotoGP | Brutto incidente per Aleix Espargarò: frattura di quattro vertebre

Aleix Espargaró è stato protagonista di un brutto incidente durante una sessione di test privati, disputata martedì scorso sul tracciato internazionale di Sepang, mentre stava collaborando allo sviluppo della nuova Honda MotoGP. Il collaudatore spagnolo, ancora parte integrante del progetto Honda HRC per la stagione 2026, ha perso il controllo della sua moto e ha subito una caduta violenta, riportando diverse contusioni e la frattura di quattro vertebre. Gli esami medici però hanno confermato che, per un soffio, non c’è stato coinvolgimento del midollo spinale.

Dopo l’incidente, Espargaró è stato ricoverato al CU Aurelius Hospital di Sepang, dove ha trascorso alcuni giorni per essere monitorato dallo staff medico. Successivamente è stato dimesso e si è trasferito in Spagna, dove sarà sottoposto a ulteriori controlli per valutare se sia necessario un intervento chirurgico presso la clinica Quirón Dexeus.

Il pilota ha voluto tranquillizzare tifosi e appassionati con un post sui suoi profili social:

“Scusate per lo spavento, tornerò!”, nel quale ha ringraziato il team Honda e tutto il personale medico per l’assistenza ricevuta.

Questa battuta d’arresto arriva durante un periodo di intenso sviluppo per Honda, impegnata a testare nuove soluzioni in vista di progetti tecnici 2026–2027. La caduta lascia ora maggiore responsabilità al compagno di test Takaaki Nakagami nella prosecuzione del programma di prove.