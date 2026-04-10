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MotoGP | Marquez in pista ad Aragon in attesa di Jerez

Il nove volte iridato al Motorland in sella alla Ducati Panigale V2

di Alessio Brunori10 Aprile, 2026
MotoGP | Marquez in pista ad Aragon in attesa di Jerez MotoGP | Marquez in pista ad Aragon in attesa di Jerez

Marc Marquez è ancora alla ricerca della miglior condizione fisica e dopo la cancellazione causa conflitto in Medio Oriente del GP del Qatar, si sta allenando per arrivare pronto alla prossima gara in calendario, il Gran Premio di Spagna in programma a Jerez il prossimo 26 aprile.

L’inizio della stagione 2026 è stato tutt’altro che facile e al momento l’accoppiata Aprilia-Bezzecchi sembra quasi imbattibile.

L’obiettivo è arrivare pronti per la gara di casa e per questo il #93 della Ducati ha girato al MotorLand di Aragon con la Ducati Panigale V2 con cui ha completato una giornata di test. Il test non si è svolto però sul circuito dove corre la MotoGP, ma sul kartodromo di Alcañiz.

Marquez continua a lavorare per tornare al massimo della forma e per tornare lottare in Campionato, dove deve recuperare 36 punti a Bezzecchi. Lo svantaggio è anche figlio dei due zeri della Thailandia e di Austin.

Il momento che sta vivendo Marc Marquez è uno dei più delicati da quando è tornato competitivo in MotoGP. Non si tratta solo di recuperare punti in classifica, ma di ritrovare quella condizione fisica e mentale che gli permetta di guidare come sa, senza limitazioni e senza dover compensare continuamente i dolori o la mancanza di forza.

La scelta di allenarsi con la Panigale V2 sul kartodromo di Alcañiz non è casuale. Marquez ha bisogno di ritrovare sensibilità sull’anteriore, rapidità nei cambi di direzione e soprattutto fiducia nei movimenti del corpo. Il kartodromo, con curve strette e continui stop‑and‑go, è perfetto per simulare situazioni limite e per lavorare sulla precisione. È un tipo di allenamento che Marquez ha sempre utilizzato nei momenti difficili, e che in passato gli ha permesso di tornare competitivo più rapidamente degli altri.

I 36 punti di distacco da Bezzecchi non sono pochi, ma nemmeno impossibili da recuperare. Marquez conosce bene le dinamiche di un campionato lungo: sa che ci saranno piste favorevoli, condizioni variabili, errori degli avversari. Il problema, però, è che Bezzecchi sta vivendo un momento di forma straordinario, e l’Aprilia sembra avere un margine tecnico che al momento Ducati non riesce a colmare.

Per questo Jerez diventa un crocevia fondamentale. Una pista che Marquez conosce alla perfezione, dove può fare la differenza e dove potrà capire se il lavoro delle ultime settimane sta davvero portando i frutti sperati.

Foto: Instagram Motorland Aragon

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