MotoGP | Bezzecchi soddisfatto della pole position ottenuta in India [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 – Vi riportiamo il commento di Marco Bezzecchi al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’India, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP.

L’italiano delle VR46, dopo le difficoltà di ieri, è riuscito a mettere insieme un buon set-up, ottenendo il massimo in termini di performance dalla propria GP23. Un riscontro interessante che l’italiano, attualmente in lotta per il campionato con Francesco Bagnaia e Jorge Martin, spera di confermare non solo nella Sprint di oggi, ma anche nella gara vera e propria che andrò in scena domani. Appuntamento alle 12.00 in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV per la mini-gara del sabato al Buddh International Circuit, tracciato al debutto assoluto nel mondiale.