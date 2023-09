MotoGP | Martin in prima fila in India: obiettivo affrontare le prime curve con cautela [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 Ducati Pramac – Moderata soddisfazione per Jorge Martin al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’India, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP.

Dopo il buon passo espresso nelle libere di ieri, lo spagnolo è riuscito a mettere insieme il proprio miglior giro, garantendosi una posizione importante in vista non solo della Sprint di questo pomeriggio, ma anche della gara di domani. Martin, ricordiamo, è riuscito a condurre delle simulazioni molto concrete con la media e la hard dietro, aspetto che lo renderà un concorrente molto temibile per il gradino più alto del podio.

La speranza, proprio in tal senso, è quella di non incorrere in spiacevoli contrattempi alla prima curva. Appuntamento alle 12.00 in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV per la mini-gara del sabato al Buddh International Circuit, tracciato al debutto assoluto nel mondiale.