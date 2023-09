MotoGP | Gp India Qualifiche: Bezzecchi in pole, Bagnaia è terzo

MotoGP Gp India Qualifiche – Pole position per Marco Bezzecchi al Buddh International Circuit, 13esimo appuntamento della MotoGP 2023, il GP dell’India.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha portato la sua Ducati Desmosedici GP in vetta con il crono di 1:43.947, crono ottenuto al sesto degli otto passaggi effettuati.

Il “Bez” che centra la quarta pole in MotoGP, l’ottava in carriera, condividerà la prima fila con altri due piloti Ducati, Jorge Martin (Pramac Racing) e Pecco Bagnaia (Team Factory). I due sono staccati rispettivamente di 0.043s e 0.256s.

Luca Marini è quarto per il poker Ducati. Il #10 che ieri era stato il più veloce e che ha girato in 1:44.215 ha preceduto le Honda Factory di Joan Mir e Marc Marquez. Quest’ultimo è anche scivolato senza conseguenze a fine sessione.

Terza fila per la Ducati Pramac di Johann Zarco, per la Yamaha di Fabio Quartararo e per l’Aprilia di Maverick Vinales. Decimo tempo e quarta fila per un nervosissimo Aleix Espargarò. Il pilota Aprilia era partito per primo ma la squadra non aveva considerato che la sessione era stata ritardata di pochi minuti.

Il #41 della casa veneta avrà accanto a se sicuramente Raul Fernandez con l’Aprilia SAT del Team RNF, mentre resta incerta la partecipazione di Alex Marquez, vittima di un high-side in Q1.

Qualifiche da dimenticare per la KTM che piazza i due piloti ufficiali in 14esima e 16esima posizione. Oltre ai piloti della casa austriaca non hanno passato la Q1 tra gli altri anche Fabio di Giannantonio (Ducati Gresini), Franco Morbidelli (Yamaha Factory) e Michele Pirro (che sostituisce il convalescente Enea Bastianini in sella alla Ducati Factory, ndr); i tre partiranno rispettivamente dalla 13esima, 17esima e 22esima casella.

UPDATE CONDIZIONI ALEX MARQUEZ DOPO HIGH-SIDE Q1 GP INDIA

Alex Marquez è stato trasportato in ospedale ed è stato dichiarato unfit. Un Tweet del Team Gresini parla di frattura doppia alle costole (lato sinistro).

.@alexmarquez73 declared unfit. Double ribs fracture (left side). To the hospital for further checks. #IndianGP — Gresini Racing (@GresiniRacing) September 23, 2023

5/5 - (5 votes)