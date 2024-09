MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Morbidelli: “Concentrato sul fare una grande gara”

MotoGP Indonesia Prima Pramac Racing – Buone sensazioni per Franco Morbidelli al termine della Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia. Il pilota del team Prima Pramac Racing, con una buona partenza ha colmato il divario con i piloti che lo precedevano ed ha tagliato il traguardo in quinta posizione, fiducioso per la gara di domani.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, GP Indonesia Sprint Race

“Sono stato in grado di fare quello che volevo nella Sprint Race e questo è fantastico. Ci è mancato l’accesso alla Q2 e partire dalla terza fila rende tutto più impegnativo, ma sono contento di questa quinta posizione e concentrato sul fare una grande gara”.