MotoGP | Bezzecchi fa sua la Sprint Race a Misano: gli highlights [VIDEO]

Highlights MotoGP Misano – Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota dell’Aprilia, autore di una bellissima gara, ha preceduto la Ducati Gresini Racing di Alex Marquez e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Caduta per Marc Marquez poco dopo essere passato al comando, fortunatamente senza conseguenze. Anche Fabio Quartararo è stato protagonista di una caduta, ha ripreso parte alla gara ma è stato costretto al ritiro.

Proseguendo con la classifica, quarto posto per Franco Morbidelli, seguito dalla KTM di Pedro Acosta e dalla Ducati di Fermin Aldeguer. Buon settimo posto per Luca Marini con la Honda, davanti all’Aprilia di Jorge Martin e all’Aprilia di Raul Fernandez. Fuori dalla zona punti Enea Bastianini che però è stato autore di un’ottima rimonta dalla ventesima alla decima piazza.

Gara difficile per Francesco Bagnaia che partiva ottavo e ha tagliato il traguardo in tredicesima posizione.



