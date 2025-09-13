MotoGP

MotoGP | Bezzecchi fa sua la Sprint Race a Misano: gli highlights [VIDEO]

Caduta per M.Marquez e Quartararo, Bagnaia tredicesimo

di Jessica Cortellazzi13 Settembre, 2025
MotoGP | Bezzecchi fa sua la Sprint Race a Misano: gli highlights [VIDEO]MotoGP | Bezzecchi fa sua la Sprint Race a Misano: gli highlights [VIDEO]

Highlights MotoGP Misano – Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota dell’Aprilia, autore di una bellissima gara, ha preceduto la Ducati Gresini Racing di Alex Marquez e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Caduta per Marc Marquez poco dopo essere passato al comando, fortunatamente senza conseguenze. Anche Fabio Quartararo è stato protagonista di una caduta, ha ripreso parte alla gara ma è stato costretto al ritiro.

Proseguendo con la classifica, quarto posto per Franco Morbidelli, seguito dalla KTM di Pedro Acosta e dalla Ducati di Fermin Aldeguer. Buon settimo posto per Luca Marini con la Honda, davanti all’Aprilia di Jorge Martin e all’Aprilia di Raul Fernandez. Fuori dalla zona punti Enea Bastianini che però è stato autore di un’ottima rimonta dalla ventesima alla decima piazza.

Gara difficile per Francesco Bagnaia che partiva ottavo e ha tagliato il traguardo in tredicesima posizione.


Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00034.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00038.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00033.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00027.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00028.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00012.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00013.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00004.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00002.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00014.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00018.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00003.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news