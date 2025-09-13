MotoGP

MotoGP | GP Misano, Bezzecchi: “Dispiaciuto per la caduta di Marquez”

Pole e vittoria Sprint al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il riminese dell'Aprilia

di Alessio Brunori13 Settembre, 2025
GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Aprilia Racing MotoGP 2025 – Sabato da incorniciare quello di Misano per Marco Bezzecchi, che dopo aver centrato la pole position, ha vinto la gara Sprint.

Scattato bene dalla pole, è stato passato nel corso del sesto giro da Marc Marquez, che però è caduto qualche curva dopo, lasciando strada libera al pilota Aprilia.

A fine gara il “Bez” è andato a dare la mano allo spagnolo, dicendosi dispiaciuto per la sua caduta. Da ricordare che è sceso in pista sia in qualifica che durante la gara del sabato con un casco ispirato a “Tre uomini e una gamba”, un casco color legno che mostra la dicitura “Questo è un GarBez”. Ecco cosa ha detto il #72 dell’Aprilia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Misano MotoGP 2025

“È un grandissimo sabato, questo è innegabile perché la pole position è stata fichssima e importante perché vale anche per domani e la sprint è andata bene, quindi sono contento, soprattutto qui a Misano. Non mi aspettavo il sorpasso (di Marquez, ndr), ma ho fatto un paio di errori consecutivi, uno alla 14 e uno alla 4 e subito mi si è attaccato. Non mi aspettavo il sorpasso lì, nel senso che pensavo che provasse alla 8 e quindi ho preparato bene l’uscita per il rettilineo dietro, invece mi si è buttato dentro. Però sapevo che comunque sarei potuto essere veloce, avrei potuto almeno battagliare. Con lui è sempre dura, però mi sentivo un po’ più a posto per almeno poterci provare e mi è dispiaciuto quando è scivolato e dopo ho dovuto comunque combattere duramente con suo fratello Alex.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Rivincita Marc Marquez Sprint Race GP Misano MotoGP 2025

“Marc deve essere sempre considerato come avversario insieme a tante altre Ducati, purtroppo per noi. Anche i due VR46 (Morbidelli e Di Giannantonio) vanno molto forte così come Alex Marquez. Marc sembra magari in difficoltà, o che faccia un po’ fatica, poi alla fine in gara è sempre lì. Sono andato a dargli la mano più che altro perché è giusto che sia così. Non è mai bello quando un tuo rivale cade.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Casco “Tre uomini e una gamba” Sprint Race GP Misano MotoGP 2025

“Sono sempre stato un super mega ammiratore di Aldo, Giovanni e Giacomo da quando sono piccolo. Sono cresciuto con quel film perché i miei genitori me lo facevano vedere sempre e anche tutti gli altri loro sketch, così ho iniziato a fare lo stupido nel box riferendomi sempre a delle battute di Aldo, Giovanni e Giacomo e incredibilmente mi hanno iniziato a capire tutti. A quel punto ho iniziato a pensare di dover fare qualcosa di divertente per Misano e alla fine ho detto, ‘GarBez’. Loro avevano una gamba di legno e io ho fatto il casco. Questa è stata l’idea ed è venuta bene, della gamba non sapevo niente, è stata un’idea di Baiocco e però molto bello.”

Foto: Valter Magatti

Ultime news