MotoGP | Bastianini e Marquez regalano spettacolo a Motegi: il VIDEO della battaglia nella Sprint

MotoGP GP Giappone Sprint – Vi riportiamo il duello “rusticano” tra Marc Marquez ed Enea Bastianini al penultimo giro della Sprint di Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di MotoGP.

I due rivali, rispettivamente in terza e seconda posizione alle spalle di Pecco Bagnaia, si sono contesi il piazzamento d’onore nella gara breve del sabato, mettendo in scena un bel duello dalla e fino alla staccata – violenta – della terzultima curva. Una sfida che alla fine, grazie ad una bella dose di coraggio, anche in virtù del grip “ballerino” presente sull’asfalto, è andata all’italiano del team ufficiale Ducati. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per la partenza di questo round mondiale in Giappone.





