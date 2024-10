MotoGP | Acosta getta la leadership nella Sprint di Motegi: l’analisi della caduta in Giappone [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Sprint – Mattinata da dimenticare per Pedro Acosta sul tracciato di Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di MotoGP. Mentre stazionava al comando della corsa, con un passo letteralmente “irraggiungibile” per i rivali (a conferma dell’ottimo ritmo che sta mostrando la KTM in questo fine settimana del campionato), lo spagnolo è incappato in una scivolata in staccata di curva 7.

Un epilogo inatteso che di fatto gli ha privato di una vittoria che sembrava ormai quasi certa, visto il gap che giro dopo giro stava aprendo nel confronto con Pecco Bagnaia. Un’occasione sprecata, ma che l’alfiere della Gas Gas dovrà mettersi alle spalle in vista della corsa di domani. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina su Sky Sport MotoGP HD per il via di questo round mondiale a Motegi.





