MotoGP | Acosta aggressivo su Bagnaia nella Sprint: l’analisi del sorpasso prima della caduta [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Sprint – Prima di incappare nella caduta in curva 7, Pedro Acosta si è reso autore di uno splendido sorpasso ai danni di Pecco Bagnaia nella Sprint del Gran Premio del Giappone, 16° prova del mondiale 2024 di MotoGP. In curva 10, lo spagnolo ha allungato la staccata sul Campione del Mondo in carica, costretto a gareggiare sulla “difensiva” a causa di gestione più accurata del carburante, ottenendo temporaneamente la testa della corsa. Un piazzamento che ha mantenuto fino al giro nove, ovvero quando è scivolato ed ha chiuso, di fatto, anticipatamente la propria corsa. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per il via di questo round mondiale sul tracciato di Motegi.





