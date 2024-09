MotoGP | Bagnaia resta senza benzina, Marquez si offre tassista [VIDEO]

GP Indonesia – Momento di bellissimo fairplay nel turno di Prove del Gran Premio d’Indonesia. A conclusione della sessione, Pecco Bagnaia è rimasto senza benzina e in suo soccorso è arrivato un tassista speciale: Marc Marquez. Dopo un primo turno difficile, Bagnaia è riuscito a guadagnarsi l’accesso in Q2, chiudendo in quarta posizione.