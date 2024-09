MotoGP | GP Indonesia, gran rischio per Martin nella prova di partenza dopo le libere [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Gran rischio per Jorge Martin nella prova di partenza dopo la prima sessione di libere valide per il Grann Premio dell’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2024 di MotoGP.

Schieratosi sulla griglia per il classico test post sessione, l’iberico in partenza ha quasi perso il posteriore della propria Ducati, lasciando per terra un gran quantitativo di gomma a seguito della sgommata.

Un rischio ovviamente calcolato, ma che per certi versi ha ricordato la falsa partenza in cui lo stesso è incappato un anno fa a Losail. Appuntamento alle 4.10 di questa notte per la seconda sessione di libere, la quale servirà a squadre e piloti per finalizzare gli assetti in vista della qualifica e della Sprint che scatteranno a seguire (5.15 e 9.00)