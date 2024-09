MotoGP | Ducati, Tardozzi sulle libere di Bagnaia: “Lamenta mancanza di grip” [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Intercettato da Sky tra le libere e le pre-qualifiche sul tracciato di Mandalika, teatro del prossimo Gran Premio dell’Indonesia di MotoGP, Davide Tardozzi ha analizzato il lavoro che stanno portando avanti Enea Bastianini e Pecco Bagnaia sulle GP24 del team Lenovo, precisando come entrambi si siano focalizzati sull’ottimizzazione del set-up e sulla ricerca del grip in generale, specialmente dopo l’attività della mattina.

Specialmente Bagnaia non è riuscito a creare fin da subito un ottimo feeling con il pacchetto, aspetto che l’ha portato ad effettuare diverse prove tra FP e PR. Una condizione che, insieme all’analisi dei dati che verrà effettuata questa sera, dovrebbe garantirgli un pacchetto in grado di competere per le pozioni di vertice della classifica, sia in qualifica che nella Sprint.