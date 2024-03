MotoGP | Bagnaia e il momento “clou” a Lusail: l’analisi della partenza a fionda [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Al termine del Gran Premio del Qatar di ieri, primo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP, Guido Meda ha analizzato la splendida partenza di Pecco Bagnaia dalla quinta casella sullo schieramento di partenza, precisando come l’italiano abbia dato il tutto per tutto pur di completare il primo giro al comando della corsa.

Grazie ad un ottimo stacco della frizione, il portacolori della Ducati si è lasciato alle spalle la KTM di Brad Binder, l’Aprilia di Aleix Espargarò e l’altra “Rossa” di Enea Bastianini, ponendosi subito alle spalle del leader Jorge Martin. Non contento, il Campione del Mondo in carica ha effettuato l’attacco sullo spagnolo già in curva 4, completando di fatto la propria mini-rimonta. Uno scatto da “cineteca” che gli ha permesso di gestire al meglio il ritmo e la gestione degli pneumatici, specialmente quello anteriore.

Il torinese – sotto la bandiera a scacchi – si è lasciato alle spalle la KTM di Binder e la Pramac di Martin, vincitore della Sprint di sabato ma apparso più in difficoltà sul passo rispetto al rivale. Quarto Marc Marquez, alla prima con Ducati Gresini, seguito a ruota da Bastianini, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. A completare la graduatoria della top dieci Espargarò, Pedro Acosta – al debutto ufficiale in top class – e Maverick Vinales. Prossimo appuntamento tra 15 giorni a Portimao per il Gran Premio del Portogallo.