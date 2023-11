MotoGP | Bagnaia campione, anche Rossi alla festa di Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia – Anche Valentino Rossi si è unito alla festa post-traguardo di Pecco Bagnaia a Valencia, teatro dell’ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Il patron della VR46, da sempre molto vicino a “Pecco”, ha abbracciato e festeggiato con il portacolori della Ducati già in pista, non nascondendo la propria soddisfazione per il risultato aggiunto dall’allievo. Dopo una bella battaglia con Fabio Di Giannantonio, ricordiamo, il torinese della Ducati è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio in Spagna, garantendosi il secondo titolo mondiale MotoGP dopo quello ottenuto lo scorso anno.

Un risultato straordinario, arrivato al termine di una stagione ricca di alti e bassi, che ha consegnato al motociclismo un pilota completo e in grado di affrontare qualsiasi difficoltà. Appuntamento a martedì per la giornata di test post-season sempre sul tracciato di Valencia, la quale darà un assaggio di quello che sarà la stagione 2024.