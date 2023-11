MotoGP | Bagnaia Campione del Mondo: “Vittoria di gara e titolo, più di così non potevo chiedere”

MotoGP GP Valencia Ducati – Pecco Bagnaia ha vinto gara e titolo della MotoGP a Valencia, teatro del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Il #1 della Ducati che partiva con 14 punti di vantaggio su Jorge Martin è scattato molto bene dalla pole, mentre il suo avversario dapprima andava dritto alla curva 1 nel corso del terzo giro rischiando di tamponarlo, e successivamente cadeva dopo aver centrato Marc Marquez.

La gara del piemontese era così tutta in discesa, anche se Pecco non ha visto il cartello “Martin out” e fino alla fine pensava che il compagno di marca fosse quarto. Ecco le sue parole rilasciate alla stampa italiana dopo la conferenza stampa ufficiale.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Campione del Mondo GP Valencia MotoGP 2023

“Vincere il secondo titolo è stato diverso, tutti gli anni c’è una situazione diversa, la cosa importante è trovare soluzioni alle difficoltà e ce l’abbiamo fatta anche quest’anno, sono molto orgoglioso della mia squadra e di tutte le persone che lavorano per me. Abbiamo fatto un lavoro incredibile per riuscire a vincere questo titolo che ad un certo punto sembrava che se ne stesse andando per delle difficoltà che non abbiamo troppo pubblicizzato. Più di così non potevo chiedere, vincere gara e Campionato è stato fantastico. Non ho mai dubitato, sapevo che al 100% saremmo stati fortissimi e questo mi ha aiutato molto.”

