MotoGP | Gp Valencia Gara, Marc Marquez: “Il prossimo sarà un anno che deve togliermi molti dubbi”

GP Valencia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez è stato travolto da Martin nel corso del Gran Premio della Comunitat Valenciana corsa a Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota della Honda mentre era in lotta per le posizioni di testa è stato travolto da Martin che cercava di recuperare posizioni. Si chiude nella ghiaia l’incredibile viaggio dello spagnolo in sella alla Honda. Da martedì, infatti, inizierà la nuova avventura in sella alla Ducati del team Gresini.

Dichiarazioni Marc Marquez GP Valencia MotoGP 2023

“Oggi è stato un peccato. Avevo il passo per il podio, ero forte nel weekend. Non è stato un nostro errore, ma non voglio accusare Martin. Stava cercando di recuperare e ha litigato anche con Vinales. E’ arrivato in curva ottimista, ma so che questo può succedere. Non volevo finire così. Stavo facendo un weekend molto concentrato. In questo weekend abbiamo fatto uno step di performance e abbiamo festeggiato con il team. Dobbiamo essere calmi martedì, dobbiamo conoscere il team e la modo, vediamo come funziona. E’ la moto che ha vinto il campionato, ma difficile sarà essere costante. Il prossimo sarà un anno che deve togliermi molti dubbi, e vediamo se tornerò a sorridere. Sarà un cambiamento interessante, dove servono 2 palle. La cosa più facile era rimanere alla Honda, ma cerco di fare tutto per divertirmi e mi diverso solo se faccio top 5. Complimenti a Bagnaia e alla Ducati che hanno vinto per due anni di fila e non è semplice.”

4.6/5 - (40 votes)