MotoGP | Bagnaia beffa Acosta al via della Sprint: la partenza e il primo giro a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Sprint – Vi riportiamo la partenza e il primo giro della Sprint Race valida per il Gran Premio del Giappone, 16° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Sfruttando la caduta di Pedro Acosta mentre era al comando, Pecco Bagnaia ha trionfato nella gara sprint del weekend, precedendo il compagno di squadra Enea Bastianini e un eccellente Marc Marquez, in sella alla Ducati del team Gresini, autore di una prestazione solida che lo ha confermato tra i protagonisti.

Con questa vittoria, Bagnaia ha ridotto il distacco da Jorge Martin, che ha concluso quarto e mantiene la leadership del campionato con un vantaggio di 15 punti sul campione del mondo in carica. Franco Morbidelli ha chiuso in quinta posizione con la sua Pramac, seguito da Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Jack Miller. L’appuntamento è per domani alle 7.00, con la gara principale del round mondiale sul tracciato di Motegi.





