Moto3 | Gp Giappone Gara: Alonso vince ed è Campione del Mondo

Moto3 GP Giappone Gara – David Alonso è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3. Al Mobility Resort Motegi il pilota del Team Aspar ha vinto gara e Titolo.

Il #80 è il primo colombiano che si porta a casa un titolo, il settimo per il Team Aspar. Lo ha conquistato grazie alla decima vittoria della stagione dopo quelle del Qatar, Austin, Francia, Catalunya, Italia, Germania, Austria, Emilia Romagna, Indonesia e questa di Motegi. Sono ben 14 le vittorie in Moto3, supera Romano Fenati “fermo” a 13.

Alonso ha corso una gara perfetta, questo nonostante un problema nel giro di allineamento, quando dopo un’imbarcata aveva rotto il cupolino della sua CFMoto. Pronti via si è messo subito nel gruppetto di testa, solo ad un terzo di gara i suoi avversari Daniel Holgado e Collin Veijer avevano tenuto aperto il discorso Titolo, ma poi è arrivato inesorabilmente davanti a suon di sorpassi e giri veloci, andando a vincere la gara e il Campionato davanti a Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).

Nato a Madrid, 25 aprile 2006, ha vinto la European Talent Cup nel 2020, ottenendo cinque vittorie. Nel 2021 al secondo anno nella Rookies Cup ottiene sei vittorie e si laurea campione davanti a David Munoz.

Nel 2021 esordisce nel Motomondiale correndo per il team GasGas Aspar, nella classe Moto3 nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna chiudendo in ventiduesima posizione. Nel 2023 viene ingaggiato dal team GasGas Aspar e corre la sua prima intera stagione arrivando terzo in Campionato, centrando il primo podio nel Gran Premio di Spagna. La sua prima vittoria nel Motomondiale arriva nel Gran Premio di Gran Bretagna, dove partito in ventottesima ed ultima posizione riesce a rimontare fino alla vittoria, diventando anche il primo pilota colombiano a vincere una gara nel Motomondiale.

Durante i festeggiamenti avvenuti nel giro d’onore Alonso è salito sul suo primo mezzo a due ruote, una minimoto, con cui ha fatto qualche giro in cerchio per poi “buttarsi” a terra e poi festeggiare con un nuovo casco iridato e la sua CFMoto con il #1.

2017 6° Campionato spagnolo 85GP (1 gara con Aspar Team Junior)

2018 CAMPIONE Campionato spagnolo 85GP (8 gare, 6 vittorie, 7 podi)

2019 5° European Talent Cup (8 gare, 4 podi)

2020 CAMPIONE European Talent Cup (11 gare, 5 vittorie, 10 podi)

4° Red Bull Rookies Cup (12 gare, 1 vittoria, 3 podi)

2021 CAMPIONE Red Bull Rookies Cup (14 gare, 6 vittorie, 10 podi)

7° JuniorGP (12 gare, 2 podi)

38° Moto3 (1 gara)

2022 7° JuniorGP (10 gare, 1 vittoria, 1 podio)

44° Moto3 (1 gara)

2023 3° Moto3 (20 gare, 4 vittorie, 8 podi)

2024 CAMPIONE Moto3 (ad oggi: 16 gare, 10 vittorie, 11 podi)

Tornando alla gara, come detto sul podio Collin Veijer e Adrian Fernandez, mentre ai piedi del podio ha chiuso Daniel Holgado, che in sella alla Red Bull GASGAS Tech3 ha provato a tenere aperto il discorso Titolo senza però riuscirci.

Il #96 ha preceduto Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Ryusei Yamanaka (Red Bull KTM Ajo MT Helmets – MSI), Tatsuki Suzuki (Intact GP) e David Munoz (KTM BOE Motorsports). In Top Ten anche Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e il migliore dei piloti italiani, Stefano Nepa, decimo con la KTM del Team MTA.

A punti anche Matteo Bertelle (Honda Snipers) 11esimo, David Almansa (Honda Snipers), Filippo Farioli ((Honda SIC58 Squadra Corse), Riccardo Rossi (KTM CIP) e Joel Esteban (CFMoto Aspar).

Caduti senza conseguenze fisiche Noah Dettwiler, Tatchakorn Buasri, i nostri Luca Lunetta e Nicola Carraro e Angel Piqueras, quest’ultimo anche in testa alla gara. A terra (è poi risalito in moto chiudendo 16esimo, ndr) Ivan Ortolà, grande protagonista della gara fino alla caduta avvenuta al penultimo giro.

In Campionato con Alonso Campione del Mondo con 321 punti è lotta per la seconda posizione tra Holgado (212 punti), Veijer (209 punti) e Ortolà (191 punti).

