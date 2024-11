MotoGP | Bagnaia: “Anche a costo di perdere il Titolo, non sono disposto a correre a Valencia”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Pecco Bagnaia dopo le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia ha parlato alla stampa, affrontando anche argomenti molto delicati.

La tragedia di Valencia, dove al momento si contano 158 morti e decine e decine di dispersi, ha diviso chi “comanda” (leggasi Dorna e FIM, ndr) e i piloti, con quest’ultimi che non vorrebbero correre nel luogo della catastrofe in segno di rispetto per la popolazione così colpita dal DANA (clicca qui per saperne di più sul DANA e Valencia).

Tra questi ha preso posizione anche il due volte Campione del Mondo Pecco Bagnaia, disposto a rinunciare al Titolo pur di non correre a Valencia.

“Ultima gara della stagione? Dipende da dove si farà, perché non credo sia giusto correre a Valencia, quindi vedremo – ha detto Bagnaia così come riportato da Motosan.es – Spero sinceramente che tengano conto del fatto che a livello etico, a livello di ciò che sta accadendo, non è la situazione giusta, non è corretto. E anche a costo di perdere quello che per me è l’obiettivo finale, ovvero vincere il titolo, non sono disposto a correre a Valencia.”

