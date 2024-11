MotoGP | GP Malesia Day 1, Rins: “Abbiamo margini di miglioramento”

GP Malesia Prove MotoGP Monster Energy Yamaha – Buona sessione per Alex Rins. Il pilota spagnolo, è riuscito a conquistare la TOP 10 valida per il Q2, chiudendo in ottava posizione il turno di Prove del Gran Premio della Malesia.

Dichiarazioni Alex Rins, Prove GP Malesia

“Oggi abbiamo raccolto molte informazioni. Yamaha ha portato un nuovo motore la base è un po’ diversa. Ho fatto il time attack con il nuovo motore perché l’assetto di quella moto era più vicino a quello di base. Nel complesso il nostro passo non è dei migliori, ma siamo in Q2 e abbiamo margini di miglioramento per domani”