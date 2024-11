MotoGP | GP Malesia Day 1, Vinales: “Cercheremo di dare il massimo”

MotoGP GP Malesia Prove Aprilia Racing – Giornata di alti e bassi nel team di Noale al termine del turno di Prove del Gran Premio della Malesia. Maverick Vinales si è conquistato l’accesso in Q2 con il quarto tempo mentre Aleix Espargarò è stato protagonista di ben due cadute durante la sessione e ha concluso diciassettesimo.

Dichiarazioni Maverick Vinales, Prove GP Malesia

“Nonostante i risultati, è stata comunque una giornata complicata. Guidare è stato difficile, ma nei time-attack sono riuscito a fare ottimi giri. Sono riuscito a esprimere al massimo il potenziale della moto e questo mi mantiene molto motivato. Cercheremo di dare il massimo e puntare a essere la prima Aprilia”

Dichiarazioni Aleix Espargarò, Prove GP Malesia

“Fortunatamente sto bene, sono state due cadute a bassa velocità in curva 9. Su questa pista ho pochissimo grip e sto faticando molto. Alla fine, a causa delle cadute, ho potuto fare pochi giri e ho trovato anche una bandiera gialla. L’obiettivo per sabato è lavorare per trovare il giusto passo”