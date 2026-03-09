MotoGP | Assen premiato come miglior Gran Premio del 2025

Il Gran Premio d’Olanda svolto ad Assen è stato premiato come miglior GP del 2025. Il premio prende in considerazione ogni aspetto di ogni evento MotoGP, con la partecipazione delle squadre e delle parti interessate del paddock.

Il premio è stato vinto nell’anno del centenario di un circuito storico per il Motomondiale. Assen ha infatti ospitato più gare di qualsiasi altra sede, accogliendo lo sport più emozionante al mondo dalla sua prima stagione di competizione nel 1949.

Le gare ad Assen risalgono ancora più lontano, con il Gran Premio d’Olanda 2025 che ha segnato i 100 anni dall’inizio delle competizioni in terra olandese.

Un secolo dopo, oltre 200.000 spettatori hanno stabilito un nuovo record di affluenza per il GP d’Olanda nel 2025, arrivando ad Assen per godersi un weekend ricco di intrattenimento sia in pista che fuori, sottolineando la sua evoluzione in uno degli eventi più importanti dei Paesi Bassi insieme alla sua incredibile eredità nelle corse e nel MotoGP.

Dichiarazioni Arjan Bos, Presidente del Consiglio di Amministrazione del TT Circuit Assen

“Questo premio è un enorme complimento a tutti coloro che lavorano per il GP d’Olanda. Abbiamo costruito l’evento attorno a tre pilastri: mettere lo sport al primo posto offrendo il miglior servizio possibile a squadre e piloti; mettere i nostri fan al primo posto con la migliore esperienza che possiamo offrire, inclusa l’ospitalità; e l’aggiunta di intrattenimento che rende il weekend davvero unico, dalla musica, passaggi aeri e fuochi d’artificio a una cerimonia di apertura spettacolare e un podio dove le moto si sollevano su un ascensore. Unito al nostro secolo di storia agonistica e ai grandi nomi incisi sul trofeo, questo è esattamente ciò che ci siamo proposti di costruire anni fa e continueremo ad alzare l’asticella.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Sports Entertainment Group Assen Miglior GP 2025

“Assen occupa un posto speciale nel cuore di molti tifosi della MotoGP ed è facile capire il perché. Il luogo com’è oggi è un circuito moderno con standard incredibilmente alti, che crea gare davvero straordinarie, e la sua storia parla da sola. Siamo molto orgogliosi di aver assistito a gran parte di questa evoluzione in prima persona e di vedere Assen continuare a stabilire record di presenze, accogliendo sempre più fan con ancora più attività e intrattenimento da godere. Il Miglior Gran Premio è un premio molto importante e vogliamo congratularci con tutti al TT Circuit Assen, e con tutto il team olandese GP, per questo risultato.”

Il trofeo sarà consegnato domenica durante l’evento 2026, poco prima dell’uscita delle luci per quello che sarà sicuramente un altro classico immediato alla Cattedrale.

