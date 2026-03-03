MotoGP | Razgatlioglu ancora in sella, sarà a Jerez per un test
Il tre volte iridato della Superbike tornerà in pista dopo il difficile debutto di Buriram
Toprak Razgatlioglu dopo il difficile debutto avvenuto in Thailandia, sarà in sella a Jerez dove la Yamaha ha in programma una due giorni di test.
La casa di Iwata è uscita con le “ossa” rotte dalla prima gara della stagione della MotoGP 2026 disputata in Thailandia, il nuovo motore con architettura V4 non è ancora competitivo e la nuova YZR-M1 soffre non solo la mancanza di potenza, ma anche di grip al posteriore.
I piloti della casa dei tre Diapason hanno concluso la gara al 14° posto con Fabio Quartararo, al 15° con Alex Rins, al 17° con Toprak Razgatlioglu e al 18° con Jack Miller. Una debacle annunciata viste le difficoltà incontrate nei test.
La Yamaha potrà testare a Jerez (l’11 e 12 marzo) grazie alle concessioni “D” e in pista ci sarà anche Razgatlioglu che affiancherà i collaudatori Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso.
La stagione della Yamaha così come quella di tutte le altre case è caratterizzata anche dal mercato piloti, che mai come in questa stagione è “impazzito”. Si parla di contratti già firmati per i big, tra cui quello di Quartararo alla Honda, con l’arrivo di Jorge Martin alla Yamaha.
