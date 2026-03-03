MotoGP | Razgatlioglu ancora in sella, sarà a Jerez per un test

Toprak Razgatlioglu dopo il difficile debutto avvenuto in Thailandia, sarà in sella a Jerez dove la Yamaha ha in programma una due giorni di test.

La casa di Iwata è uscita con le “ossa” rotte dalla prima gara della stagione della MotoGP 2026 disputata in Thailandia, il nuovo motore con architettura V4 non è ancora competitivo e la nuova YZR-M1 soffre non solo la mancanza di potenza, ma anche di grip al posteriore.

I piloti della casa dei tre Diapason hanno concluso la gara al 14° posto con Fabio Quartararo, al 15° con Alex Rins, al 17° con Toprak Razgatlioglu e al 18° con Jack Miller. Una debacle annunciata viste le difficoltà incontrate nei test.

La Yamaha potrà testare a Jerez (l’11 e 12 marzo) grazie alle concessioni “D” e in pista ci sarà anche Razgatlioglu che affiancherà i collaudatori Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso.

La stagione della Yamaha così come quella di tutte le altre case è caratterizzata anche dal mercato piloti, che mai come in questa stagione è “impazzito”. Si parla di contratti già firmati per i big, tra cui quello di Quartararo alla Honda, con l’arrivo di Jorge Martin alla Yamaha.

