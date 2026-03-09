MotoGP | Bezzecchi: “Fortunato ad avere al fianco Valentino Rossi”

Grande inizio di Mondiale per Marco Bezzecchi, che dopo il Gran Premio della Thailandia è secondo in classifica a soli 7 punti dal leader Pedro Acosta, questo nonostante una scivolata che gli ha fatto chiudere in anticipo la Sprint Race del sabato.

Dopo aver conquistato tutti i turni, qualifica compresa, il riminese dell’Aprilia come detto è caduto nella gara del sabato, ma ha dominato quella “lunga” della domenica che assegna punti pesanti.

Terza vittoria consecutiva dopo le ultime due della scorsa stagione e l’impressione che in questo 2026 possa davvero combattere per il Titolo con Marc Marquez e la Ducati.

Durante i test malesi Aprilia aveva comunicato in modo molto “scenico” il rinnovo biennale del contratto del #72, con il romagnolo che aveva “sposato” la sua RS-GP portandola all’altare.

“Bez” che fa anche parte della VR46 Riders Academy ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, di cui riportiamo le fasi più salienti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Ducati Vs Aprilia MotoGP 2026

“Credo in una lotta più aperta che in un duello Ducati-Aprilia. La pressione è su Ducati perché hanno vinto l’anno scorso.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Rinnovo con Aprilia MotoGP 2026

“Avevo altre offerte, ma ho deciso di continuare perché cercavo una solida collaborazione, con proiezioni future.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Vs Marc Marquez MotoGP 2026

“Senza dubbio sono i favoriti (Marquez e Ducati), sono i Campioni in carica, dovremo combattere. Ho meno paura dopo averlo messo sotto pressione nel 2025? Se inizi con la paura, inizi sconfitto. E non lo ero nemmeno l’anno scorso.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Vs Valentino Rossi MotoGP 2026

“La mia famiglia mi ha trasmesso valori fondamentali, ma sono stato anche abbastanza fortunato da avere Valentino Rossi al mio fianco. Ho visto come lavora e mi ha consigliato insieme agli altri piloti dell’Academy, che avevano più esperienza di me. Ho cercato di prendere il meglio da tutti senza perdere la mia identità. Il carattere si forma con le persone a cui sei legato.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Vs papà Vito MotoGP 2026

“Per cominciare, mio padre mi ha insegnato a lavorare. Perché mi ha messo subito in officina con lui. Mi ha sempre accompagnato alle gare e mi conosce come le sue tasche. Posso parlare di tutto con lui. Ora è il mio assistente. Nei Gran Premi è un supporto fondamentale, specialmente nei momenti cruciali, quando la tensione aumenta. Mi aiuta, ma è sempre un passo indietro. Non si è mai intromesso nel box. Consiglia al momento giusto e nel modo giusto. Non lo cambierei per nulla, abbiamo un equilibrio fantastico.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Vs mamma Daniela MotoGP 2026

“Mia madre viene alle corse quando può, ma è altrettanto importante. Non voleva che mi concentrassi su una sola cosa e mi ha spinto a finire la scuola. L’amore di una madre è impareggiabile.”

