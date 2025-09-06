MotoGP | GP Barcellona 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Montmelò di Barcellona
Diretta Qualifiche MotoGP Barcellona – Amici di Motorionline, buongiorno! E’ tutto pronto per le Qualifiche del Gran Premio di Barcellona che scatteranno alle 10:50. Dovranno passare necessariamente dal Q1, tra gli altri: Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo e Jorge Martin.
Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con aggiornamenti in tempo reale con tempi e foto dal circuito!
Brad Binder il più veloce delle Pre-Qualifiche GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025
Foto Gallery Pre-Qualifiche GP Catalunya Barcellona MotoGP 2025
Le foto più belle delle pre-qualifiche del GP di Catalunya #CatalanGP 🏁 #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery!
