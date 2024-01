MotoGP | Svelata la livrea americana del Team Trackhouse Aprilia [FOTO]

MotoGP Aprilia TrackHouse – E’ stato presentato oggi il Team Trackhouse che prenderà parte alla MotoGP 2024 con Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Il Team che prende il posto del “silurato” Team CryptoDATA RNF di Razan Razali, ha grande esperienza nella Nascar americana e tra gli altri ha come co-proprietario il rapper Pitbull. E’ un marchio di intrattenimento radicato negli sport motoristici, creato per galvanizzare i fan intorno alle corse e ampliare il suo fascino creando coinvolgimento periferico dei fan attraverso musica, esperienze dal vivo, abbigliamento, filantropia e l’interesse umano delle personalità più importanti dentro e intorno al mondo. sport.

Il Team Owner è Justin Marks, per oltre 20 anni, Justin ha gareggiato come pilota professionista e vincitore sia nella NASCAR che nell’International Motor Sports Association (IMSA). Come proprietario, ha vinto tre campionati e oltre 30 vittorie in carriera nella NOS Energy Drinks World of Outlaws Series. Justin è anche il fondatore del principale impianto di corse di go-kart all’aperto d’America, il Trackhouse Motorplex.

Ecco la livera americana del Team che sarà in pista a Sepang per i test IRTA dal sei all’otto febbraio 2024.

Foto Gallery Aprilia Trackhouse 2024 Miguel Oliveira e Raul Fernandez

Clicca qui per vedere la livrea dell’Aprilia del Team Trackhouse

5/5 - (10 votes)