MotoGP | Ducati promossa a pieni voti dopo i test di Sepang [VIDEO]

MotoGP Test Malesia Ducati – Intervenuto a Sky Sport 24, Sandro Donato Grosso ha promosso a pieni voti il lavoro svolto dalla Ducati nella tre giorni di test pre-season andati in scena sul tracciato di Sepang, in Malesia, precisando come lo staff diretto da Gigi Dall’Igna sia riuscito a portare avanti un lavoro completo ed omogeneo, regalando così a Jorge Martin, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini una moto competitiva a 360°.

I piloti in Rosso, soddisfatti dei dati raccolti fin dalla prima giornata di attività, hanno lavorato in crescendo nell’arco dell’intero test, arrivando a promuovere non solo il nuovo motore, ma anche la nuova aerodinamica. Indicazioni importanti che la squadra italiana cercherà di confermare anche in Qatar, dove si terranno non solo i prossimi test pre-season, ma anche il primo appuntamento di una stagione che si preannuncia a tinte rosse.