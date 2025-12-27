MotoGP | Bezzecchi: “Il punto di svolta nel test di Jerez”

Marco Bezzecchi ha disputato una grande annata in sella alla sua Aprilia RS-GP 25. Il pilota riminese era approdato alla casa veneta ad inizio 2025 e sin dall’esordio nei test invernali si era subito trovato bene con la RS-GP dopo aver guidato la Ducati del VR46 Racing Team per tre anni, il 2022, 2023 e 2024.

Una stagione corsa in crescendo, con il “Bez” vincitore a Silverstone, Portimao e Valencia. Inoltre il #72 ha vinto tre gare Sprint, contribuendo a portare Aprilia al miglior secondo posto nella classifica costruttori. Ecco cosa ha detto il “Bez” in un’intervista rilasciata a Crash.net.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Bilancio Stagione MotoGP 2025

“E’ stata una stagione davvero fantastica. Un mix di esperienze. Ovviamente, essere un pilota ufficiale per la prima volta è stata probabilmente la sfida più grande che avevo avuto fino ad ora. Ma era anche molto interessante e ero super carico di affrontare questa nuova avventura. Ho trovato un gruppo davvero carino di persone con cui lavorare. Inoltre, la moto è stata super interessante fin dall’inizio, perché mi è piaciuta subito anche se abbiamo dovuto lavorare parecchio, ma è normale. Le caratteristiche della moto erano subito sorprendenti.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Mancanza Jorge Martin Sviluppo Aprilia MotoGP 2025

“E’ stata molto dura per tutta la fabbrica, perché le aspettative su Jorge (Martin) erano altissime. Ci siamo trovati in una situazione difficile. È stato, ovviamente, un peccato soprattutto per Jorge, ma anche per tutti noi, ma non ci siamo mai arresi. Il nostro obiettivo era chiaro, abbiamo lavorato duramente e siamo tornati per fare grandi gare. C’era un misto tra aspetti positivi e negativi per me perché stare da solo non è stato facile. C’erano Ai (Ogura) e Raul (Fernandez) ma lo sviluppo era più dalla mia parte. E’ stato anche positivo perché avevo molti ingegneri solo per me. Hanno lavorato duramente e mi hanno ascoltato profondamente per cercare di capirmi. Ho fatto del mio meglio per essere preciso. Non è stato facile, ma è stata anche un’esperienza molto piacevole per crescere.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Punto di svolta MotoGP 2025

“Il punto di svolta è stato più il test di Jerez. Il test di Jerez è stato molto utile perché stavamo già iniziando a vedere dei miglioramenti nei dati, nel mio feeling e nei risultati. Al test di Jerez, abbiamo capito due o tre cose che ci hanno davvero aiutato. E quando sono tornato a casa dopo il test, ho detto: ‘sì, è possibile’.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gare da ricordare MotoGP 2025

“Sicuramente, quando sei veloce e ottieni buoni risultati, ricordi molto meglio quelle gare. Silverstone è stata buona, ovviamente, la prima vittoria con la squadra è stata davvero speciale e inoltre, venivo da un periodo difficile. Quindi vincere così è stato davvero, molto bello. E Misano con Marc (Marquez), anche se non ho vinto, ho fatto una gara super bella. È stato bello conquistare la pole position in casa, vincere la Sprint Race e poi combattere con lui fino alla fine del gran premio. Fare una gara così buona, visto che ci siamo allontanati di molti secondi dal terzo posto, è stato davvero bello.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Divario Ducati Vs Aprilia MotoGP 2025

“È una domanda non facile perché fare un confronto tra tutte le moto, non solo Aprilia e Ducati è molto difficile. Diciamo che non sto davvero guardando a questo, sto solo cercando di migliorare insieme al mio team e lavorare sulla nostra visione, sulla strada per dare il meglio che possiamo. Poi speriamo di avere altre battaglie il prossimo anno.”

3.5/5 - (18 votes)