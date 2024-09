MotoGP | A tu per tu con Romano Albesiano (Aprilia) – Intervista ESCLUSIVA

MotoGP GP Emilia Romagna Aprilia – Nel corso del Gran Premio dell’Emilia Romagna abbiamo intervistato in esclusiva Romano Albesiano, technical director di Aprilia Racing.

Con Albesiano abbiamo iniziato parlando del ritorno in Top Class della casa veneta nel 2015, dell’arrivo di Massimo Rivola, degli avversari, del vantaggio di avere quattro moto in pista, passando per lo sviluppo degli pneumatici, dell’importanza dell’aerodinamica, dei nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2027, all’importanza di avere un tester veloce, nel caso di Aprilia, Lorenzo Savadori.

Dichiarazioni Romano Albesiano Ritorno Aprilia MotoGP 2015

“Quando siamo rientrati in MotoGP nel 2015 eravamo vincenti in Superbike, pensavamo di avere un livello adeguato a quello che serviva per essere in MotoGP, in realtà poi ci siamo resi conto che non era così e da lì è partita un’operazione che ha richiesto vari anni per arrivare ad accumulare quello che io riassumerei in due parole, conoscenza e potenziale umano e di mezzi, perché poi i mezzi che l’azienda ha messo in disposizione, soprattutto negli ultimi anni, sono cresciuti davvero tanto e quindi questo ha comportato persone, ha comportato possibilità di fare più cose, ma alla base di tutto c’è una conoscenza accumulata e che continua a accumularsi.”

Dichiarazioni Romano Albesiano su Arrivo Massimo Rivola MotoGP 2024

“Questa è una delle cose sicuramente che mi ha consentito di tornare a fare ciò che mi piace, però ha anche dato alla proprietà una chiara visione di quello che serviva ed ha creato un gruppo. Massimo (Rivola) è un leader veramente molto efficace, molto positivo, molto forte, che ha costruito una spinta che poi ha portato ad arrivare ad un ottimo livello. Non siamo ancora vincenti quanto vogliamo, però siamo ad un buon livello.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aprilia Vs Avversari MotoGP 2024

“Quella del 2022 è stata una stagione particolarmente buona per Aleix (Espargarò, ndr) mentre il 2023 era partito così così, mentre era andato meglio con Maverick (Vinales). Possiamo parlare di una non costanza di prestazioni ad altissimo livello. Abbiamo dei momenti, delle gare, delle situazioni in cui siamo veramente molto forti e altre in cui invece non lo siamo. Questo genera una classifica finale che non rispecchia certamente le ‘punte’. Negli ultimi due anni in termini di capacità di vincere gare siamo purtroppo dietro a Ducati, ma siamo secondi. Fino a tre gare fa siamo stati in prima fila in tutte le gare, abbiamo fatto podio in tutte le sprint, siamo a un ottimo livello. Poi abbiamo purtroppo dei buchi neri in cui ancora cadiamo e dobbiamo capire cosa fare. Un vecchio ingegnere quando ero giovane mi disse che quando hai i problemi è lì che impari.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aprilia Quattro RS-GP in pista MotoGP 2024

“Avere in pista quattro moto (le due Factory e quelle del Trackhouse Racing, ndr) aiuta nello sviluppo, hai più informazioni, ti dà più opportunità di risultato. Penso alla situazione del Sachsenring dove Aleix (Espargarò) non c’era, Maverick aveva avuto una caduta nelle prove e lì Miguel (Oliveira, pilota del Team Trackhouse, ndr) è stato fortissimo, ha tenuto alto il nome di Aprilia, ha fatto punti Questo è importantissimo, l’abbiamo visto succedere molto con la Ducati in questi anni, merito loro ovviamente. In termini di accumulo di informazioni possiamo ancora migliorare e imparare. Da metà stagione abbiamo quattro moto uguali, questa è una cosa che deve ancora andare a pieno regime.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aprilia Sviluppo Pneumatici Michelin MotoGP 2024

“Saper utilizzare la gomma diventa ogni anno più importante. Noi da circa un anno e mezzo abbiamo una persona dedicata, altre squadre hanno iniziato questo percorso prima e questo ritardo potrebbe essere causa di parte dei problemi che di tanto ci capitano, non solo lato gomme ovviamente, ma diventa sempre più importante e lo sarà sempre più. Abbiamo provato la settimana scorsa qui a Misano il nuovo pneumatico anteriore, quello può essere un “game changer”. L’adattamento della moto a quel nuovo tipo di gomma può sovvertire l’ordine della classifica e quindi bisogna aumentare ancora lo sforzo per la conoscenza e la comprensione di come funziona il pneumatico, siamo un po’ all’inizio su questo.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aprilia Aerodinamica MotoGP 2024

“Quello dell’aerodinamica è un campo estremamente difficile, è una giungla ancora molto inesplorata. Ad esempio le interazioni del pilota con la moto in termini aerodinamici, pilota più grande o più piccolo che si sposta di più o di meno, si sposta in un modo o in un altro, può cambiare completamente le cose. Stiamo ancora esplorando, stiamo mettendo molto sforzo su questo campo. Credo che Aprilia sia molto avanti in questo campo, ma secondo me siamo ancora al 40% di quella che dovrebbe essere una conoscenza minima per poter dire faccio una cosa e ottengo quel risultato.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aprilia Cambio Regolamenti MotoGP 2027

“L’aerodinamica 2027 non è ancora oggetto di lavoro. Il progetto 2027 è partito su altre componenti, ma l’aerodinamica non ancora, ma presto lo sarà. I regolamenti aerodinamici si stanno ancora definendo nel dettaglio. Sappiamo che sarà limitata nello spazio a disposizione. Saranno moto con potenze inferiori, quindi in termini di contrasto all’impennata sarà meno decisivo. Ci saranno comunque tantissime cose che si possono ancora fare, capire il comportamento in curva, che sarà davvero tanto importante.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aprilia Riduzione Potenza e Cilindrata MotoGP 2027

“Il mio parere personale da appassionato e non è detto che questo rispecchi la posizione ufficiale di Aprilia, è che la MotoGP deve essere una moto ‘esagerata’. E’ vero che lo spettatore si entusiasma anche vedendo la corsa nei sacchi, però l’idea dell’uomo che domina un mostro da 300 cavalli a 360 km all’ora per me è eccitante, poi le decisioni sono quelle, si parla di più la sicurezza, ma non sono neanche sicuro che la velocità massima sia veramente un parametro così legato alla sicurezza. Alla fine gli incidenti più brutti ci sono stati in Moto3 e quindi i fattori che determinano il rischio sono altri.”

Dichiarazioni Romano Albesiano Aprilia Importanza Tester Veloce MotoGP 2024

“Il livello tecnico è diventato sempre più importante è evidente, perchè c’è l’aerodinamica, c’è la sofisticazione, un approfondimento di ogni cosa che anno per anno diventa più elevato. Poi si deve avere un tester sufficientemente veloce perché altrimenti è inutile, ma soprattutto che abbia la capacità di capire i termini generali del comportamento della moto. Poi ogni pilota ha i suoi gusti, prendono strade diverse, anche radicalmente diverse, per cui avere un tester che ti dice la verità per tutti è impossibile. Noi abbiamo Lorenzo (Savadori) che è un pilota veloce, un pilota che ha un legame con il marchio, una dedizione, una abnegazione straordinarie, è cresciuto molto come esperienza, dà dei feedback sempre molto interessanti, quindi per noi va bene così.”

