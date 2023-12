MotoGP | Alberto Puig (Honda): “Priorità sviluppare la moto, Marquez con Ducati può vincere il Mondiale”

MotoGP Repsol Honda – Alberto Puig ha parlato del passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati, dell’ingaggio di Luca Marini da parte della casa di Tokio e delle concessioni.

Il Team Manager della casa dall’ala dorata ha vissuto molte emozioni con Marc Marquez, momenti di grande felicità grazie alle vittorie e momenti difficili, sia per il grave infortunio avvenuto a Jerez 2020, che per le delusioni sportive degli ultimi anni.

In Giappone è in atto una ristrutturazione, qualcuno avrebbe scommesso sul licenziamento del Team Manager, che però per ora rimane saldamente al comando. Ecco cosa ha detto a Marca.com.

Dichiarazioni Alberto Puig Possibilità Vittoria Titolo MotoGP 2024 Ducati Marc Marquez

“Se ci limitiamo ad analizzare la realtà attuale, i dati e a fare un confronto tra i piloti in Ducati, quelli che hanno lasciato altri marchi per Ducati e mettiamo sull’altra bilancia il suo potenziale di pilota, che sappiamo, ovviamente può vincere.”

Dichiarazioni Alberto Puig Sviluppo Honda MotoGP 2024

“L’intenzione di Honda, ad oggi, è quella di migliorare la moto. Dobbiamo tornare ad avere una moto competitiva, come avevamo anni fa. Questo è il punto numero uno, la cosa più importante. Poi, logicamente, sviluppare la moto durante l’inverno e correre nel 2024 e vedere quale moto abbiamo e cosa possono fare i nostri piloti con quella moto. E, da metà stagione in poi, vedere davvero dove siamo. Questo è tutto quello che posso dire ora. Pensare al di là di questo sarebbe inverosimile. Priorità numero uno: sviluppare e migliorare la moto.”

Dichiarazioni Alberto Puig Vantaggi Concessioni Honda MotoGP 2024

“Il livello è molto alto. Ovviamente, le concessioni saranno di grande aiuto. Non so, se il tempo di recupero era, non so, diciamo un anno, con le concessioni si può fare a metà, in sei mesi. Un anno intero ci vuole, almeno, per portare una moto ad un livello vicino. È vero che quando si perde un po’ di filo a livello tecnico, è difficile recuperare. Ecco perché pensiamo che queste concessioni saranno positive per noi e che ci daranno la possibilità di abbreviare i tempi di questo processo. Se saranno due anni, uno e mezzo, uno, non lo so. Ma non sono due mesi, ovviamente.”

Dichiarazioni Alberto Puig Ingaggio Luca Marini Honda MotoGP 2024

“Innanzitutto, non c’erano molte opzioni. In secondo luogo, abbiamo analizzato la sua carriera, sia in Moto2 che in MotoGP, ed è un pilota molto regolare, abbastanza analitico, giovane ed è stata la prima persona che ci ha contattato, lui e il suo gruppo, quando hanno saputo che Marc sarebbe partito. E’ stato il primo a mostrare interesse e lo stavamo analizzando, valutando ed è stata una decisione aziendale ingaggiarlo. Sono sicuro che avremo un buon input da lui, perché viene da una moto vincente e può darci molte informazioni.”

