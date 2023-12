MotoGP | BACK2BACKgnaia: il film sulla vittoria del Titolo di Bagnaia [VIDEO]

MotoGP Ducati Bagnaia Campione del Mondo – La Ducati ha pubblicato sui suoi canali YouTube e su quello di Pecco Bagnaia il filmato esclusivo “#BACK2BACKgnaia: Ducati and Pecco’s intense showdown to MotoGP Glory.”

Con scene inedite e le parole dei principali protagonisti, il video ripercorre il dietro le quinte dell’ultimo emozionante Gran Premio della stagione MotoGP 2023 disputato a Valencia (Spagna) lo scorso fine novembre.

Dal testa a testa serratissimo con il compagno di marca Jorge Martín (Pramac Racing Team), al trionfo mondiale arrivato grazie ad un’altra entusiasmante vittoria nella gara domenicale, fino alle immagini inedite dei festeggiamenti, il documentario regala allo spettatore una prospettiva unica del percorso vissuto da Bagnaia e la sua squadra verso il secondo titolo mondiale MotoGP consecutivo.

Realizzato da AM_Media e della durata di circa 15 minuti, il documentario sarà disponibile nei prossimi giorni anche sui canali ufficiali MotoGP, sul canale Sky Sport MotoGP e sarà distribuito alle principali emittenti televisive internazionali.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Campione del Mondo GP Valencia MotoGP 2023

“Il fine settimana di Valencia è stato davvero ricco di emozioni ed è bellissimo poterlo rivivere dopo quasi un mese di distanza attraverso questo video. Rispetto allo scorso anno abbiamo davvero dovuto lottare fino in fondo per difendere il titolo Mondiale e riuscirci vincendo anche la gara è stato incredibile. È bello poter sentire anche la voce e le reazioni di chi mi è stato vicino e di chi ha vissuto con me questa intensa stagione. Spero che tutti gli appassionati che guarderanno questo video possano emozionarsi e sentirsi più vicini a noi! Un grazie a tutti i Ducatisti e ai miei fan. Buone Feste!”

BACK2BACKgnaia: il film, sulla vittoria del Titolo di Bagnaia

