Francesca Sofia Novello (compagna di Valentino Rossi): “Giulietta ha le moto nel dna”

MotoGP – Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi e mamma della piccola Giulietta, è stata ospite del podcast “Mamma Dilettante” condotto da Diletta Leotta.

La Novello ha raccontato: “Sono cresciuta con mia sorella e ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei. La condivisione fa la differenza nel processo di crescita. Sarà vero ancora di più per Giulietta, che è la principessina di casa.”

Giulietta sembrerebbe aver raccolto la passione e il DNA per le corse di papà Valentino: “Una principessina con la passione per le moto nel DNA” . ha aggiunto la Novello – “Giulietta sta sempre attenta davanti alle moto. Sicuramente perchè le abbiamo in casa insieme ai caschi e poi un pò perché il sabato va al Ranch (dove si allenano i piloti della VR46 Riders Academy, ndr), guarda le prove, i piloti, sta in mezzo agli anche quando fannoi brainstorming. Sarà lei la prima campionessa nella storia della MotoGP.