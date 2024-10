MotoGP | GP Giappone, Martin super al via: l’analisi della partenza a Motegi [VIDEO]

MotoGP GP Giappone Sprint – Al termine della Sprint di questa mattina sul tracciato di Motegi, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone, Mauro Sanchini ha analizzato la splendida partenza di Jorge Martin, evidenziando come lo spagnolo sia riuscito a mettere una pezza alla pessima qualifica della mattina.

Lo spagnolo, ricordiamo, in Q2 è incappato in una caduta che l’ha costretto a scattare dalla 11° piazzola. Una posizione ovviamente di rincorsa, ma che l’alfiere della Pramac è riuscito a “dimenticare” grazie ad un super start che l’ha portato fino alla 5° piazza (poi diventata quarta sotto la bandiera a scacchi).

Un piazzamento comunque accettabile e in scia ai piloti che in quel momento si contendevano la testa della corsa. Appuntamento alle 7.00 di domani per la partenza di questo round mondiale in Giappone.





