MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: Miller chiude al comando

Quarto tempo per Fabio Quartararo, Razgatlioglu chiude settimo

di Alessio Brunori30 Gennaio, 2026
Si è conclusa anche la seconda giornata di test shakedown al SIC, Sepang International Circuit, dove sono scesi in pista i collaudatori, i rookies della MotoGP e i piloti Yamaha, unica casa che gode delle concessioni.

Il Day 2 si è chiuso con Jack Miller (Yamaha V4 Pramac Racing) al comando con il crono di 1:57.908, con la KTM RC16 di Pol Espargarò seconda a soli 0.025s.

Terzo tempo per la nuova Honda RC213V del tester Aleix Espargarò (+0.158s), mentre Fabio Quartararo, sceso in pista oggi con le Yamaha V4 insieme al team-mate Alex Rins e al sopracitato Miller, ha chiuso quarto staccato di 0.227s dalla vetta e davanti al sopracitato Rins.

Il tester KTM Dani Pedrosa è sesto, a 0.761s da Miller e davanti al tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, che si porta sotto al secondo rispetto al best-lap giornaliero.

Michele Pirro, in pista con la nuova Ducati Desmosedici GP con nuova aerodinamica è ottavo, davanti alla Yamaha V4 del test rider Augusto Fernandez e all’Aprilia RS-GP26 del tester Lorenzo Savadori.

Il rookie Diogo Moreira in sella alla Honda RC213V del Team LCR ha chiuso 11esimo a 2.022s dalla vetta, mentre Mika Kallio, che anche oggi sembra essere sceso in pista con la KTM 850cc è ad oltre sei secondi.

Foto: Dorna

Test Shakedown Sepang Day 2 – I tempi

01	Jack Miller		Pramac Yamaha (YZR-M1)	1:57.908s
02	Pol Espargaro		KTM Test Rider (RC16)	+0.025s
03	Aleix Espargaro		Honda Test Rider (RC213V) +0.158s
04	Fabio Quartararo	Monster Yamaha (YZR-M1)	+0.227s
05	Alex Rins		Monster Yamaha (YZR-M1)	+0.749s
06	Dani Pedrosa		KTM Test Rider (RC16)	+0.761s
07	Toprak Razgatlioglu	Pramac Yamaha (YZR-M1)*	+0.897s
08	Michele Pirro		Ducati Test Rider (GP26) +1.247 seconde
09	Fernandez/Dovizioso	Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.443s
10	Lorenzo Savadori	Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.743s
11	Diogo Moreira		Pro Honda LCR (RC213V)*	+2.022s
12	Mika Kallio		KTM Test Rider (RC16)	+6.468s

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

