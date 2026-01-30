MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: Miller chiude al comando
Quarto tempo per Fabio Quartararo, Razgatlioglu chiude settimo
Si è conclusa anche la seconda giornata di test shakedown al SIC, Sepang International Circuit, dove sono scesi in pista i collaudatori, i rookies della MotoGP e i piloti Yamaha, unica casa che gode delle concessioni.
Il Day 2 si è chiuso con Jack Miller (Yamaha V4 Pramac Racing) al comando con il crono di 1:57.908, con la KTM RC16 di Pol Espargarò seconda a soli 0.025s.
Terzo tempo per la nuova Honda RC213V del tester Aleix Espargarò (+0.158s), mentre Fabio Quartararo, sceso in pista oggi con le Yamaha V4 insieme al team-mate Alex Rins e al sopracitato Miller, ha chiuso quarto staccato di 0.227s dalla vetta e davanti al sopracitato Rins.
Il tester KTM Dani Pedrosa è sesto, a 0.761s da Miller e davanti al tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, che si porta sotto al secondo rispetto al best-lap giornaliero.
Michele Pirro, in pista con la nuova Ducati Desmosedici GP con nuova aerodinamica è ottavo, davanti alla Yamaha V4 del test rider Augusto Fernandez e all’Aprilia RS-GP26 del tester Lorenzo Savadori.
Il rookie Diogo Moreira in sella alla Honda RC213V del Team LCR ha chiuso 11esimo a 2.022s dalla vetta, mentre Mika Kallio, che anche oggi sembra essere sceso in pista con la KTM 850cc è ad oltre sei secondi.
Foto: Dorna
Test Shakedown Sepang Day 2 – I tempi
01 Jack Miller Pramac Yamaha (YZR-M1) 1:57.908s 02 Pol Espargaro KTM Test Rider (RC16) +0.025s 03 Aleix Espargaro Honda Test Rider (RC213V) +0.158s 04 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +0.227s 05 Alex Rins Monster Yamaha (YZR-M1) +0.749s 06 Dani Pedrosa KTM Test Rider (RC16) +0.761s 07 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.897s 08 Michele Pirro Ducati Test Rider (GP26) +1.247 seconde 09 Fernandez/Dovizioso Yamaha Test Rider (YZR-M1) +1.443s 10 Lorenzo Savadori Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.743s 11 Diogo Moreira Pro Honda LCR (RC213V)* +2.022s 12 Mika Kallio KTM Test Rider (RC16) +6.468s
Official Sepang MotoGP Records
Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login