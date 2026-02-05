MotoGP | Test Sepang Day 3, Marquez: “Ogni anno si riparte da zero”

E’ un Marc Marquez sorridente quello che ha parlato nella terza ed ultima giornata di Test IRTA della MotoGP al Sepang International Circuit.

Nonostante quello di Sepang non sia uno dei suoi circuiti preferiti, il nove volte iridato è stato veloce sia sul giro secco che sul passo gara, anche se non all’altezza di suo fratello Alex, il migliore della giornata sia sul time-attack che sulla simulazione Sprint.

Il #93 della Ducati è stato positivamente sorpreso dalla sua forma fisica ed ha poi sottolineato come sia molto importante il prossimo test previsto in Thailandia il 21 e 22 febbraio. Ecco cosa ha detto ai colleghi spagnoli di Marca.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Sepang Day 3 MotoGP 2026

“Alex è stato il più veloce. Noi abbiamo fatto piccoli passi e, poco a poco, ci siamo sentiti meglio, ma è un test, siamo in Malesia, c’è molta gomma in pista, ora bisogna aspettare la Thailandia e vedere come continua a evolvere tutto. Ho girato in base a ciò che sentivo in ogni momento. C’erano 3‑4 piloti più veloci di me, ma in Malesia non è la prima volta che non siamo i più rapidi. Quindi dobbiamo continuare a lavorare, e quello che ho molto chiaro grazie all’esperienza che mi dà la MotoGP è che da un anno all’altro tutto cambia: la concorrenza migliora e tu devi saper ti reinventare. Non puoi aspettarti che sarà un anno come quello passato, o pensare ‘l’anno scorso ho vinto con tanto vantaggio…’, no. Ogni anno si riparte da zero.”

Dichiarazioni Marc Marquez Ducati GP 26 Test Sepang Day 3 MotoGP 2026

“Hanno fatto un buon lavoro, hanno portato alcune cosette. Sono dettagli, non grandi novità, anche perché non c’era molto da migliorare e il motore è lo stesso. Lavorano su aspetti dove altri non penserebbero nemmeno di intervenire, ed è per questo che Ducati è arrivata dove è arrivata e perché negli ultimi anni ha la moto più dominante del campionato. L’anno scorso Aprilia si era avvicinata, quindi quest’inverno hanno limato ancora un po’ per continuare a migliorare, ma io sono sempre prudente. Ogni anno è diverso: il 2025 è il 2025 e il 2026 è il 2026. Se guardiamo qui, tre mesi fa dove aveva finito Bezzecchi? E poi ha vinto le ultime due gare. Qui è finito settimo o ottavo, molto lontano (in realtà è stato 11esimo). I campionati non si decidono in una gara o su un circuito, ma su 22 weekend.”

Dichiarazioni Marc Marquez Condizione Fisica Test Sepang Day 3 MotoGP 2026

“Sono soddisfatto, soprattutto dal punto di vista fisico torno a casa contento; ovviamente vuoi sempre qualcosa in più, ma avrei firmato per arrivare in queste condizioni e poter fare un test relativamente normale. Chiaramente il primo giorno mi sono gestito, il secondo un po’ meno e oggi ho dato tutto, e questo mi servirà parecchio per fare un salto, o almeno lo spero dal punto di vista fisico in vista del test in Thailandia.”

Dichiarazioni Marc Marquez Importanza Test Thailandia

“L’anno scorso ero soddisfatto; quest’anno lo sono di nuovo. Lo dico perché in Malesia… sì, mi piacerebbe essere primo, con il miglior ritmo e tutto il resto, ma qui non si torna fino a ottobre. Vedremo. Ora cercheremo di recuperare bene e la Thailandia sarà un test un po’ più determinante, perché in cinque giorni lì hai già una gara.”

