MotoGP | Test Sepang Day 3, Bezzecchi: “La RS-GP26 è chiaramente un passo avanti”

Ottimo secondo tempo per Marco Bezzecchi nella terza ed ultima giornata di test IRTA della MotoGP al SIC, Sepang International Circuit.

Il pilota dell’Aprilia ha continuato a lavorare sul prototipo della nuova RS-GP26, una moto ha definito un passo avanti rispetto alla RS-GP25, che lo scorso anno gli ha permesso di chiudere al terzo posto il Campionato.

La pioggia del secondo giorno aveva rallentato il programma, ma nel Day 3 il riminese ha provato alcune cose e altre ne proverà in Thailandia, nell’ultimo test della stagione in programma il 21 e 22 febbraio. Ecco cosa ha detto il “Bez” al termine del primo test stagionale.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Sepang Day 3 MotoGP 2026

“Nel secondo giorno di test, il programma è stato in parte condizionato dalla pioggia. È stato importante provare ancora alcune cose, mentre altre le testeremo in Thailandia. In generale, mi sono divertito molto, perché abbiamo provato una grande quantità di soluzioni in questi test e mi sono trovato bene. La RS-GP26 è chiaramente un passo avanti rispetto alla moto precedente.”

Foto: Valter Magatti

