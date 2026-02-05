MotoGP

MotoGP | Test Sepang Day 3, Bezzecchi: “La RS-GP26 è chiaramente un passo avanti”

Il #72 dell'Aprilia: "In generale, mi sono divertito molto"

di Alessio Brunori5 Febbraio, 2026
Ottimo secondo tempo per Marco Bezzecchi nella terza ed ultima giornata di test IRTA della MotoGP al SIC, Sepang International Circuit.

Il pilota dell’Aprilia ha continuato a lavorare sul prototipo della nuova RS-GP26, una moto ha definito un passo avanti rispetto alla RS-GP25, che lo scorso anno gli ha permesso di chiudere al terzo posto il Campionato.

La pioggia del secondo giorno aveva rallentato il programma, ma nel Day 3 il riminese ha provato alcune cose e altre ne proverà in Thailandia, nell’ultimo test della stagione in programma il 21 e 22 febbraio. Ecco cosa ha detto il “Bez” al termine del primo test stagionale.

“Nel secondo giorno di test, il programma è stato in parte condizionato dalla pioggia. È stato importante provare ancora alcune cose, mentre altre le testeremo in Thailandia. In generale, mi sono divertito molto, perché abbiamo provato una grande quantità di soluzioni in questi test e mi sono trovato bene. La RS-GP26 è chiaramente un passo avanti rispetto alla moto precedente.”

Foto: Valter Magatti

