MotoGP | Test Sepang Day 3, Marini: “C’è ancora molto da fare”

Il Team Castrol Honda chiude il primo test MotoGP 2026 a Sepang con sensazioni positive: dopo tre giorni e oltre 260 giri percorsi, Joan Mir e Luca Marini lasciano la Malesia soddisfatti dei progressi.

Lo spagnolo ha chiuso nono, miglior pilota Honda, mentre il pesarese Luca Marini chiude 16esimo, evidenziando però i miglioramenti della nuova RC213V.

Mir è il migliore tra le Honda, chiudendo nono nell’ultima giornata e con un tempo che lo porta nella top five complessiva, segnale incoraggiante in vista della nuova stagione. Il prossimo banco di prova sarà Buriram, circuito che permetterà ulteriori valutazioni del pacchetto 2026.

Dichiarazioni Luca Marini Test Sepang Day 3 Honda Castrol MotoGP 2026

“Abbiamo migliorato la moto con un altro passo avanti oggi, un finale soddisfacente per questi tre giorni, ma come sempre anche tutti gli altri hanno fatto un passo. La situazione è simile al GP dell’anno scorso in termini di distacchi, quindi dovremo lavorare bene in Thailandia tra qualche settimana. Avremo anche un paio di novità lì, quindi c’è ancora molto da fare prima della prima gara. È solo il primo test e tutti giocano un po’ a nascondersi, quindi aspetteremo di vedere cosa succederà nella prima gara. Non vedo l’ora. Grazie al team per il duro lavoro svolto durante l’inverno e in questo test.”

Dichiarazioni Joan Mir Test Sepang Day 3 Honda Castrol MotoGP 2026

“Oggi siamo riusciti a fare un run più lungo, un po’ più della distanza di una Sprint Race. Il nostro passo è stato abbastanza buono, ma oggi abbiamo visto anche gli altri piloti fare un passo avanti, quindi dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare. Abbiamo migliorato rispetto all’anno scorso, ma anche gli altri hanno lavorato duramente. La posizione di oggi non è così importante: abbiamo dovuto adattare il nostro programma e rinunciare al time attack, quindi non è stato impressionante come ieri. Se domani ci fosse una gara, potremmo stare lì nella top five.”

Foto: Valter Magatti

4.7/5 - (42 votes)