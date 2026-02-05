MotoGP | Test Sepang Day 3, Bagnaia: “La simulazione è andata bene”
Il #63 della Ducati: "Sono molto contento di questo test; ho avuto un buon feeling"
Il primo test ufficiale della stagione 2026 si è concluso al Sepang International Circuit, con Pecco Bagnaia che ha chiuso in quinta posizione e molto veloce sul passo gara.
Il due volte iridato della MotoGP ha continuato a lavorare sull’aerodinamica della sua Ducati Desmosedici GP 26 per valutare il pacchetto tecnico in vista del prossimo test in Thailandia, in programma il 21 e 22 marzo sullo stesso circuito che la settimana successiva ospiterà la prima gara della stagione.
Il miglior crono di Bagnaia su 126 giri completati in tre giorni è stato 1’56.929, crono realizzato nel Day 1. Ecco cosa ha detto il pilota piemontese.
Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Sepang Day 3 MotoGP 2026
“Sono molto contento di questo test; ho avuto un buon feeling. Abbiamo lavorato molto sull’aerodinamica e abbiamo già preso alcune decisioni più o meno definitive. Stiamo provando, ed è il primo test della stagione, quindi più giri facciamo, più andiamo forte.
La simulazione è andata bene: c’è molto più grip rispetto alla gara e anche le gomme si sono degradate meno. L’anno scorso qui ero molto competitivo nel time attack, ma facevo più fatica sul passo. In un test è molto più importante lavorare sulla costanza in vista della stagione. Ho spinto e ho guidato come volevo.”
