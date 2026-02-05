MotoGP | Test Sepang Day 3, Alex Marquez: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro”

Alex Marquez ha chiuso alla grande la tre giorni di test malesi al Sepang International Circuit, aggiudicandosi sia il miglior tempo che il miglior passo gara.

Nell’ultima giornata il pilota spagnolo del Gresini Racing ha ottenuto il miglior tempo in 1’56.402 (vicinissimo al record della pista che appartiene a Pecco Bagnaia che nel 2024 aveva fatto segnare 1:56.337, ndr) e sulla simulazione gara è stato il migliore con 1:57.295 e ben cinque passaggi sul minuto e 57 su un totale di 10 giri.

Ecco cosa ha detto il più piccolo dei fratelli Marquez che da quest’anno guida una Ducati Factory e che dopo il secondo posto nel Mondiale 2025 si candida come uno dei grandi protagonisti.

Dichiarazioni Alex Marquez Test Sepang Day 3 Gresini Racing MotoGP 2026

“Sono contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro soprattutto nell’ultimo giorno dopo aver provato tanto nei primi due – ha detto a Sky Sport – Abbiamo fatto un po’ di setup e una simulazione, che è stata molto buona, mi sono davvero sentito bene. Avremo altre cose da provare in Thailandia, ma il pacchetto per il momento è ottimo. Nuova carena? Da capire ancora. Da pilota factory è più difficile a volte, perdi un po’ la strada, ma mi è piaciuto avere il supporto di Ducati.”

Foto: Valter Magatti

