MotoGP | Test Sepang 2026: la seconda giornata in DIRETTA (live e foto)

Diretta Test MotoGP Sepang Carissimi amici di MotoGrandPrix, buongiorno e benvenuti al commento della seconda giornata di test IRTA della MotoGP 2026 sul circuito di Sepang, in Malesia!

Nella prima giornata il più veloce era stato Marc Marquez su Ducati, che aveva preceduto il compagno di marca, il nostro Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e Maverick Vinale su KTM del Team Tech3.

Alex Marquez su Ducati del Gresini Racing aveva chiuso quarto e davanti all’Aprilia del nostro Marco Bezzecchi. A seguire le Honda ufficiali del nostro Luca Marini e Joan Mir e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia.

In Top Ten anche Fabio Quartararo su Yamaha V4 e Factory e Franco Morbidelli su Ducati del VR46 Racing Team.

Due i rookies della Top Class 2026, il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac, nella foto, ndr) e il Campione del Mondo 2025 della Moto2 Diogo Moreira (Honda LCR).

Sarà assente Fabio Quartararo che in una brutta caduta avvenuta alla curva 5 nel Day 1 ha riportato escoriazioni al braccio sinistro e una frattura al dito.

Foto: Valter magatti

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG DAY 2 FINO ALLE 11:00

