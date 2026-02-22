MotoGP | Test Buriram Day 2, Martin: “Sto recuperando bene”

Jorge Martin ha avuto una due giorni positiva al Chang International Circuit teatro dell’ultimo test della MotoGP 2026, prima dell’inizio della stagione che avverrà proprio a Buriram la settimana prossima.

La sua condizione fisica è notevolmente migliorata e “Martinator” ha completato 60 giri, con il best-lap personale di 1’29.167, concludendo la giornata all’ottavo posto assoluto. Ecco cosa ha detto l’iridato 2024 della MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Test Buriram Day 2 MotoGP 2026

“Sto recuperando bene: questa mattina sono già sceso in pista senza dolore, e sembra che stia recuperando la forza piuttosto rapidamente. Abbiamo provato diverse soluzioni, anche dal punto di vista aerodinamico e abbiamo definito la base di quello che sarà il set-up per il GP della Thailandia.”

Foto: Valter Magatti

3.7/5 - (4 votes)