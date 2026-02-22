MotoGP

MotoGP | Test Buriram Day 2, Martin: “Sto recuperando bene”

Il #89 dell'Aprilia ha chiuso ottavo a mezzo secondo dalla vetta occupata dal team-mate Marco Bezzecchi

di Alessio Brunori22 Febbraio, 2026
MotoGP | Test Buriram Day 2, Martin: “Sto recuperando bene” MotoGP | Test Buriram Day 2, Martin: “Sto recuperando bene”

Jorge Martin ha avuto una due giorni positiva al Chang International Circuit teatro dell’ultimo test della MotoGP 2026, prima dell’inizio della stagione che avverrà proprio a Buriram la settimana prossima.

La sua condizione fisica è notevolmente migliorata e “Martinator” ha completato 60 giri, con il best-lap personale di 1’29.167, concludendo la giornata all’ottavo posto assoluto. Ecco cosa ha detto l’iridato 2024 della MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Test Buriram Day 2 MotoGP 2026

“Sto recuperando bene: questa mattina sono già sceso in pista senza dolore, e sembra che stia recuperando la forza piuttosto rapidamente. Abbiamo provato diverse soluzioni, anche dal punto di vista aerodinamico e abbiamo definito la base di quello che sarà il set-up per il GP della Thailandia.”

Foto: Valter Magatti

3.7/5 - (4 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00070motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00029motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00038motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00001motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00019motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00091motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00092motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00043motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00011motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00022motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00041motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00033

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news