MotoGP | Test Buriram Day 2, Martin: “Sto recuperando bene”
Il #89 dell'Aprilia ha chiuso ottavo a mezzo secondo dalla vetta occupata dal team-mate Marco Bezzecchi
di Alessio Brunori22 Febbraio, 2026
Jorge Martin ha avuto una due giorni positiva al Chang International Circuit teatro dell’ultimo test della MotoGP 2026, prima dell’inizio della stagione che avverrà proprio a Buriram la settimana prossima.
La sua condizione fisica è notevolmente migliorata e “Martinator” ha completato 60 giri, con il best-lap personale di 1’29.167, concludendo la giornata all’ottavo posto assoluto. Ecco cosa ha detto l’iridato 2024 della MotoGP.
Dichiarazioni Jorge Martin Test Buriram Day 2 MotoGP 2026
“Sto recuperando bene: questa mattina sono già sceso in pista senza dolore, e sembra che stia recuperando la forza piuttosto rapidamente. Abbiamo provato diverse soluzioni, anche dal punto di vista aerodinamico e abbiamo definito la base di quello che sarà il set-up per il GP della Thailandia.”
Foto: Valter Magatti
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | Test Buriram Day 2, Alex Marquez: “Non sento pressione”
Caduta e quinto tempo nella combinata per il pilota spagnolo
Nel corso della seconda e ultima giornata di test a Buriram, Alex Marquez ha confermato le ottime sensazioni già mostrate
MotoGP | Test Buriram Day 2, Marini: “Il nostro potenziale è da Top 7”
Decimo tempo per Mir: "Pre-season con molto potenziale"
Il caldo e l’umidità di Buriram hanno accompagnato anche la seconda e ultima giornata di test, offrendo a piloti e
MotoGP | Test Buriram Day 2, Di Giannantonio: “Ho provato moltissime cose”
Il pilota romano ha chiuso nono la combinata dei tempi di giornata
La pre-season è ufficialmente chiusa. Ormai i giochi sono fatti e il primo banco di prova sarà tra pochi giorni
MotoGP | Test Buriram Day 2, Morbidelli: “Abbiamo lavorato benissimo”
Settima posizione per l'italo-brasiliano nella combinata dei tempi
Pre-season conclusa a Buriram per il team Pertamina Enduro VR46 con buone sensazioni in vista dell’inizio del Mondiale che scatterà
MotoGP | Test Buriram Day 2, Bastianini: “Dobbiamo migliorare in diverse aree”
Il #23 della KTM: "Dobbiamo prendere sia gli aspetti positivi che quelli negativi di questo test e analizzarli"
Enea Bastianini ha lavorato molto in questi due giorni di test a Buriram e il feeling con la nuova KTM
MotoGP | Test Buriram Day 2, Bagnaia: “Pronti a iniziare a lottare” [VIDEO]
Il #63 della Ducati: "La moto mi piace molto, mi sento più comodo"
Pecco Bagnaia dopo l’ottimo test di Sepang arrivava a Buriram con un grande punto interrogativo. Lo scorso anno il test
MotoGP | Test Buriram Day 2, Quartararo: “Giornata difficile”
Il #20 della Yamaha ha parlato anche delle difficoltà del compagno di marca Toprak Razgatlioglu
Il viso di Fabio Quartararo racconta molto di più delle sue parole. La Yamaha è in grande difficoltà con il
MotoGP | Test Buriram Day 2, Bezzecchi: “La moto è migliorata” [VIDEO]
Miglior tempo e record della pista per il #72 dell'Aprilia
La due giorni di test della MotoGP al Chang International Circuit di Buriram ha visto un Marco Bezzecchi in grande
You must be logged in to post a comment Login