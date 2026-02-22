MotoGP | Test Buriram Day 2, Bastianini: “Dobbiamo migliorare in diverse aree”

Enea Bastianini ha lavorato molto in questi due giorni di test a Buriram e il feeling con la nuova KTM RC16 non è ancora al massimo.

Ci sono sia aspetti positivi che negativi e la “Bestia” chiude i test del Chang International Circuit con il 18esimo tempo, a 1.060s dalla vetta occupata dal connazionale dell’Aprilia Marco Bezzecchi.

Ecco cosa ha detto il pilota romagnolo del Team Tech3, che nei due giorni ha provato diversi set‑up per capire dove perde rispetto alla concorrenza e che ha provato un nuovo telaio che sembra dargli più fiducia.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 2 Test Buriram MotoGP 2026

“A dire la verità, dobbiamo prendere sia gli aspetti positivi che quelli negativi di questo test, ma abbiamo ancora bisogno di migliorare in diverse aree. Nei due giorni abbiamo provato diversi set‑up per capire dove stiamo perdendo tempo, e il nuovo telaio provato alla fine del test è stata una buona soluzione per me. Ho più riferimenti rispetto all’anno scorso, e questo aiuta, ma dobbiamo rimanere concentrati e analizzare tutto con attenzione prima della gara. Lavorerò duramente nei prossimi giorni e l’obiettivo ora è mettere tutto insieme il prossimo weekend.”

Foto: Valter Magatti

