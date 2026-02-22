SBK | Gp Phillip Island Gara 2: Bulega domina anche con la pioggia, a podio Bassani e Bautista

A Phillip Island, Nicolò Bulega si conferma il favorito anche in Gara 2. Dopo una Superpole Race vinta senza problemi, il pilota emiliano del Ducati Aruba.it Racing cala il tris e chiude il primo round del FIM World Superbike a punteggio pieno.

La pioggia che ha bagnato la pista nell’ultimo impegno di questo weekend non ha inciso particolarmente sulla prova del ducatista, che ha dominato davanti ad Axel Bassani, distanziato sul traguardo di oltre undici secondi. Il pilota della Bimota ha ottenuto un altro secondo posto, dopo la bella prestazione della gara sprint del mattino, confermandosi il più veloce dietro al neo leader del campionato. Segue Alvaro Bautista, terzo al traguardo con la Ducati Barni Spark Racing team, che con questo risultato, rimedia alla caduta del sabato che lo ha tolto di mezzo all’inizio dei giochi.

Quarto posto per Tarran MacKenzie (MGM Optycal Express Racing), specialista delle piste bagnate, che ha approfittato della situazione per risalire la classifica sino a lambire il podio. Dietro di lui, Andrea Locatelli si prende la quinta posizione, il miglior risultato della Yamaha in questo weekend e precede Danilo Petrucci al sesto posto e Miguel Oliveira settimo, entrambi su BMW. Ottavo Iker Lecuona con l’altra Ducati del team Aruba.it e Lorenzo Baldassarri, leggermente in ritardo sul bagnato rispetto alle gare precedenti che porta a casa un buon nono piazzamento.

Diversi i ritiri in gara che hanno tolto di mezzo possibili protagonisti come Alex Lowes, compagno di Bassani al bimota by Kawasaki Racing Team e Yari Montella, già sul podio in Gara 1, entrambi caduti senza conseguenze. Il decimo posto di Garrett Gerloff conferma la sua buona tenuta anche in condizioni avverse e batte l’unica Honda HRC all’arrivo di Tetsuta Nagashima.

Chiudono la classifica Alberto Surra (Motocorsa), Remy Gardner e Stefano Manzi (GYTR GTR Yamaha) e ultimo Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing), che incassa un punto. Out anche Xavi Vierge, che rileva un avvio di campionato tutt’altro che positivo, Sam Lowes (ELF Marc VDS), Ryan Vickers (Honda HRC) e Mattia Rato (Yamaha Motoxracing).

Dopo una settimana intensa a Phillip Island, il FIM World Superbike Championship ha nel favorito della vigilia un primo candidato al titolo. L’appuntamento con il secondo round è a tra più di un mese quando il circus si sposterà in Europa a Portimão e dal 27 al 29 marzo sarà caccia al nuovo leader della classe regina delle derivate di serie.

🔥Now the most successful Italian rider in #WorldSBK with a hat trick👑🇮🇹@nbulega has now surpassed Marco Melandri in terms of #WorldSBK triumphs by claiming victory number 2⃣3⃣ of his career🏆#AustralianWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/yhuk9nkzQQ — WorldSBK (@WorldSBK) February 22, 2026

Record Ufficiali Phillip Island WorldSBK

Best lap: Nicolò Bulega, Ducati, 1:27.916 (2024)

Fastest race lap: Nicolò Bulega, Ducati, 1:28.564 (2024)

Superbike Gp Australia Phillip Island Gara 2 Ordine di arrivo

