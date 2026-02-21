MotoGP | Test Buriram Day 1, Bezzecchi: “Siamo a buon punto”

Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di test IRTA sul circuito di Buriram (ultimo test della stagione, ndr) con il quarto tempo.

Il pilota riminese dell’Aprilia si è detto abbastanza soddisfatto, il test è andato abbastanza bene, anche se c’è da adattare la moto alla pista, visto che quella di Buriram è molto diversa dal quella di Sepang.

Il “Bez” ha completato un totale di 70 giri, con un miglior tempo di 1’29.462 e chiudendo la giornata al quarto posto assoluto.

Questa prima giornata come riferito dalla casa veneta, è stata in parte focalizzata sulla conferma delle soluzioni già provate a Sepang. Alcuni aggiornamenti arrivati a Buriram rappresenteranno quindi una parte importante del programma. Proveremo ulteriori novità: alcune specifiche per questa tipologia di tracciato a livello di set-up, altre invece più generiche, che ci permetteranno di fare delle scelte in vista dell’intera stagione.

Domani ultimo giorno e dalla settimana prossima si fa sul serio con il Gran Premio della Thailandia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Buriram Day 1 MotoGP 2026

“Il primo giorno di test è andato abbastanza bene, mancano ancora un po’ di cose da provare, ma siamo a buon punto. Questa pista è molto diversa dalla Malesia e, di conseguenza, anche le sensazioni sono differenti. Stiamo continuando a lavorare su diversi nuovi elementi, quindi non è ancora semplice valutare con precisione il nostro livello, ma stanno emergendo indicazioni molto positive e continueremo a seguire questa direzione di lavoro.”

Foto: Valter Magatti

3.7/5 - (4 votes)