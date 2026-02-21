MotoGP

MotoGP | Test Buriram Day 1, Bezzecchi: “Siamo a buon punto”

Quarto tempo per il pilota dell'Aprilia nel Day 1 thailandese

di Alessio Brunori21 Febbraio, 2026
Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di test IRTA sul circuito di Buriram (ultimo test della stagione, ndr) con il quarto tempo.

Il pilota riminese dell’Aprilia si è detto abbastanza soddisfatto, il test è andato abbastanza bene, anche se c’è da adattare la moto alla pista, visto che quella di Buriram è molto diversa dal quella di Sepang.

Il “Bez” ha completato un totale di 70 giri, con un miglior tempo di 1’29.462 e chiudendo la giornata al quarto posto assoluto.

Questa prima giornata come riferito dalla casa veneta, è stata in parte focalizzata sulla conferma delle soluzioni già provate a Sepang. Alcuni aggiornamenti arrivati a Buriram rappresenteranno quindi una parte importante del programma. Proveremo ulteriori novità: alcune specifiche per questa tipologia di tracciato a livello di set-up, altre invece più generiche, che ci permetteranno di fare delle scelte in vista dell’intera stagione.

Domani ultimo giorno e dalla settimana prossima si fa sul serio con il Gran Premio della Thailandia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Buriram Day 1 MotoGP 2026

“Il primo giorno di test è andato abbastanza bene, mancano ancora un po’ di cose da provare, ma siamo a buon punto. Questa pista è molto diversa dalla Malesia e, di conseguenza, anche le sensazioni sono differenti. Stiamo continuando a lavorare su diversi nuovi elementi, quindi non è ancora semplice valutare con precisione il nostro livello, ma stanno emergendo indicazioni molto positive e continueremo a seguire questa direzione di lavoro.”

Foto: Valter Magatti

Ultime news